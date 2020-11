3DJuegos a interviewé le directeur créatif de Miles Morales, Bryan Horton. Que nous a-t-il dit sur le jeu PS5?

Bryan Horton, directeur créatif de l’attendu Spider-Man: Miles Morales, s’est assis avec Jeux 3D pour discuter du jeu vidéo tant attendu pour PlayStation 4 et PlayStation 5. Quelques jours après la sortie du logiciel, Miles Morales se présente comme une nouvelle opportunité de revêtir le manteau Spider-Man et de se lancer patrouiller dans les rues de New York après l’aventure de Peter Parker sur PS4 Spider-Man en 2018. Le succès du logiciel original lui a valu Insomniaque signer un retour retentissant dans les caisses des PlayStation Studios, mais qu’est-ce que ce retour s’est traduit pour la firme? Horton lui-même nous l’a dit.

Une nouvelle relation avec Sony nous aide à garantir des jeux vidéo de qualité et de qualitéBryan Horton“Naturellement, nous en avions déjà un excellente relation de coopération avec Sony“, a reconnu 3DJuegos,” de l’époque de Spyro à Ratchet et Clank en passant par Resistance, il y a toujours eu une relation magnifique et il est naturel pour nous d’être au sein de la famille Sony et de la Studios PlayStation. Deux choses fantastiques à propos de notre nouvelle situation que je voudrais souligner sont, sans aucun doute, qu’elles nous ont permis de garder notre structure en tant qu’entreprise intacte et que notre contact direct avec Sony a changé pour le mieux, nous aidant à garantir les meilleurs et fantastiques jeux vidéo“.

«Par exemple, et en parlant de PS5, nous avons des gens de Sony qui travaillent directement avec nos programmeurs pour s’assurer que notre jeu fonctionne. de la meilleure façon possible sur PS5“, a précisé le développeur. Profitant de la circonstance et passant en revue le grand succès que le premier Spider-Man a été pour les coffres d’Insomniac, Sony et Jeux Marvel, nous voulions savoir comment la relation des créateurs de Cliquet et cliquetis avec Marvel lui-même: “Non seulement nous avons une relation professionnelle de respect avec Marvel, mais il existe une véritable relation de amitié et familiarité entre Marvel Games et Insomniac. “

«Nous apprécions évidemment nos collaborations. Et même si nous sommes extrêmement respectueux avec les racines de ses personnages tels que Miles (sur lesquels nous avons essayé de nous concentrer pour souligner tous les éléments qui font de lui un personnage unique) Marvel nous aide et nous exhorte à mettre notre «empreinte insomniaque» sur ses personnages », elle a avoué. Elle a utilisé l’un des méchants pour illustrer la relation idyllique entre l’éditeur et le développeur: “Le bricoleurPar exemple, c’est une nouvelle interprétation du personnage d’un méchant classique et nous avons eu beaucoup de soutien de Marvel pour ramener ces personnages classiques aux jours modernes. “

Marvel nous exhorte à mettre le “ sceau insomniaque ” sur ses personnages les plus mythiques Bryan Horton«Notre objectif depuis le tout début était de créer un nouveau Spider-Man explosif accentuant les caractéristiques uniques de Miles Morales. Nous avons déjà présenté Miles dans le premier jeu parce que nous voulions que les joueurs sachent qui il est pour qu’ils le connaissent comme un enfant qui obtient ces pouvoirs et où les joueurs peuvent se sentir représentés », a-t-il expliqué,« c’est un excellent moyen de voir une nouvelle vision, en fait, de Peter Parker lui-même: nous avons parlé d’un Peter Parker qui se soucie de Miles et après la première mission, nous voyons le début d’un nouvelle aventure d’apprentissage dans lequel il n’apprendra pas seulement à être un super-héros; vous devrez également comprendre ce que signifie être. “

“Les gens aime ce genre d’histoires émotionnelles parce qu’il y a des histoires humaines derrière lesquelles vous pouvez vous voir représenté. Nous sommes très fiers du personnage que nous avons construit et joué avec Miles Morales avec nos partenaires Marvel », a-t-il conclu dans notre interview. Vous pouvez désormais consulter l’analyse de Spider-Man: Miles Morales pour découvrir comment nous avons trouvé le jeu sur PS5. Prêt pour une nouvelle aventure arachnide? Ne manquez pas les détails de sa première prochaine 12 novembre, 19 novembre dans PS5. Vous pouvez voir notre critique vidéo ci-dessous:

