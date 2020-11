L’une des particularités qui font d’Android un système d’exploitation à fort potentiel est que votre code source est disponible pour que les programmeurs du monde entier créent leurs propres applications ou adaptent Android à diverses architectures ou dispositifs. Ainsi, par exemple, on retrouve Android dans toutes sortes d’appareils, en plus des smartphones.

Par conséquent, des projets tels que OmniROM, une ROM Android personnalisée et utilisant le code source Android, disponible sous l’égide de Projet Open Source Android, pour fonctionner sur les smartphones et autres appareils. Pour ce faire, ils apportent des modifications et suppriment des packages afin que leur fonctionnement soit plus stable malgré la mémoire disponible.

Par curiosité, les responsables de OmniROM dans le passé, ils étaient chargés de créer et de maintenir CyanogenMod, l’une des versions personnalisées les plus populaires d’Android depuis des années. Ils ont même envisagé de lancer leur propre smartphone.

Actuellement, ils sont dédiés à cette autre version d’Android, OmniROM, Qu’attendez-vous améliorer le travail fait par Google. Et parmi ses particularités, il peut travailler sur différentes architectures, comme le Raspberry Pi.

Android 11 sur Raspberry Pi 4

Fin octobre, les responsables d’OmniROM ont publié une image ou une ROM basée sur Android 11 et qui a la particularité de travailler sur Raspberry Pi 4.

Dans la liste des fonctionnalités, ils soulignent que la ROM est compatible avec le processeur 64 bits du Raspberry Pi 4. Ils recommandent son installation dans le Modèle de 4 Go ou plus, et n’offre pas d’accélération vidéo matérielle mais offre un support Mesa pour V3D via WIP, il prend donc en charge les résolutions élevées (1920×1080, par exemple).

Une autre caractéristique à souligner est que cette ROM réplique Android 11 dans version tablette, pas dans la version Android TV.

Contrairement à d’autres projets liés à Android, cette ROM Android 11 est prête à être chargée à partir d’une clé USB ou d’une clé USB et d’une carte SD. Autrement dit, nous pouvons installez-le directement sur la carte SD qui démarrera votre Raspberry Pi 4.

Les responsables d’OmniROM mettent à jour la ROM Android 11 pour Raspberry Pi 4 chaque semaine, afin que vous puissiez tester le changements et corrections ou gardez-en un. Ils sont tous disponibles dans ce référentiel OmniROM. L’image ou la ROM est dimensionnée moins de 600 Mo.

Pour installer la ROM sur la carte SD, vous pouvez utiliser l’outil officiel Raspberry Pi, Raspberry Pi Imager.

Vous trouverez plus d’informations sur Android 11 pour Raspberry Pi 4 dans sa publication officielle et répondez aux questions sur sa chaîne Telegram.