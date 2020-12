Vous avez peut-être déjà eu besoin d’accéder à une page Internet à partir du téléviseur. Pratiquement tous les modèles intègrent un navigateur, bien que la chose normale soit que cela laisse à désirer, surtout quand on veut l’utiliser avec la télécommande Où est Chrome sur Android TV?

Installer le navigateur Google sur un téléviseur Android n’est pas difficile, mais cela peut présenter des inconvénients ou autres et c’est ce que nous allons essayer de résoudre dans cet article dans lequel nous allons vous apprendre à installez Chrome sur votre Android TV. Nous avons commencé.

Installez Chrome sur Android TV

Et la première chose à laquelle vous pouvez penser est que Chrome, puisque vous pouvez l’installer sur votre téléphone, est également fonctionnel sur votre téléviseur. Et c’est une vérité relative, car si vous essayez de l’installer à partir de Google Play Store, vous pouvez constater que le système détermine que votre téléviseur n’est pas pris en charge. Cela ne peut pas toujours être aussi simple, mais cela dit, il existe une solution.

Et pour y remédier, nous aurons besoin de trois applications, une clé USB (ou disque dur) et bien sûr, un Android TV. Les trois applications sont Chrome, File Commander et Sideload Launcher.

La première étape consiste à obtenir une version au format .apk de Chrome compatible avec le téléviseur que nous allons utiliser. Dans mon cas, j’ai utilisé autre chose que ARMV8. Cette application, nous l’apporterons à une clé USB et tandis que, sur le téléviseur et depuis Google Play, nous installons File Commander (un explorateur de fichiers) et Sideload Launcher, un lanceur d’applications.

Avec les trois éléments installés, maintenant nous connectons le stockage dans lequel nous avons chargé le Chrome .apk et nous procédons à son installation. Pour cela, nous utiliserons l’application File Commander que nous avons installée. La seule précaution est que cette application et le téléviseur doivent avoir des sources externes activées pour installer des applications en dehors de Google Play.

Nous l’avons associé à notre compte Google

Nous avons déjà installé Chrome, s’il n’y a pas de problème avec la version de l’apk, mais nous ne le verrons toujours pas comme une autre application. Pour cela et pour ouvrir Chrome, vous devez utiliser le lanceur Sideload Launcher, que vous pouvez installer depuis Google Play ou aussi sous forme apk grâce à Apk Mirror.

Une fois installé il vous suffit d’entrer Sideload Launcher et d’ouvrir Chrome. Si vous avez également le navigateur avec le même compte et synchronisé, vous aurez accès à tous les signets et à l’historique de la version de Chrome que vous avez sur votre mobile ou sur votre PC.

Ok, ce n’est pas la méthode facile pour installer directement depuis le “TV” en disant à Google Assistant “Installer Chrome”, mais ce n’est pas quelque chose de trop compliqué. Oui Chrome fonctionne déjà sur votre téléviseur.

Lanceur de chargement latéral

Chrome

Commandant de fichier