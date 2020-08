Que vous souhaitiez commencer à coder en Java ou simplement exécuter des applications Java, vous devez d’abord apprendre à installer Java. Dans cet article, nous verrons comment procéder.

Pourquoi avez-vous besoin d’installer Java?

Les programmeurs décriraient Java comme étant à la fois «compilé» et «interprété». Cela signifie que le code Java ne peut pas être compris nativement par l’ordinateur mais doit d’abord être «compilé» en un Bytecode Java. Ce Bytecode peut ensuite être exécuté par tout périphérique sur lequel la «machine virtuelle Java» est installée. Alternativement, le code peut être traduit par un logiciel installé sur votre machine.

Il suffit de dire que tant que vous n’installez pas Java, vous ne pourrez pas exécuter les programmes qui y sont écrits. Étant donné que de nombreuses applications que nous utilisons tous les jours sont écrites en Java, c’est un problème! Cela signifie également que vous avez besoin d’une installation légèrement différente, selon que vous souhaitez exécuter des applications Java ou les créer.

Pour développer ou exécuter des applications Java, vous devez d’abord installer Java pour jouer le rôle d’interprète. Pour cela, vous aurez besoin du kit de développement Java, ou JDK. Cela signifie que votre ordinateur sera capable de lire le code, puis de le traduire en quelque chose qu’il peut comprendre.

Ceux qui souhaitent simplement exécuter des applications Java prêtes à l’emploi sur leur machine n’auront besoin que de Java Runtime Environment ou JRE installé.

Voir également: Python vs Java: quel langage devriez-vous apprendre et quelles sont les différences?

Comment installer Java JRE

La bonne nouvelle est qu’il est très facile d’installer Java et de commencer à l’utiliser. Rendez-vous simplement sur le site de téléchargement officiel sur Java.com, puis cliquez sur «Accepter et démarrer le téléchargement gratuit». Le site Web détecte automatiquement le système d’exploitation sur lequel vous vous trouvez et vous fournira la version correspondante via un exécutable.

Ce processus installera automatiquement Java sur votre ordinateur si vous suivez les invites. À partir de là, vous pourrez exécuter des applications Java. Facile!

Dans d’autres cas, vous constaterez peut-être que vous êtes invité à installer Java lors de l’installation d’un autre programme sur lequel il repose. Encore une fois, suivez simplement les instructions et vous aurez l’interpréteur installé sur votre appareil.

Il existe également un «programme d’installation en ligne» automatique qui utilise «IFTW» (Installer pour le Web) et nécessite moins de commentaires de la part des utilisateurs. Ceci est utile pour permettre aux développeurs de s’assurer que les utilisateurs ont installé Java. Cependant, vous devrez peut-être apporter des modifications à votre pare-feu pour éviter qu’il ne bloque l’installation!

Comment installer Java JDK

Si vous souhaitez développer en Java, que ce soit pour créer des applications Android ou pour faire autre chose, vous aurez besoin du JDK: Java Development Kit.

De nos jours, Android Studio est livré avec un « OpenJDK » spécial, vous n’avez donc pas besoin de l’installer manuellement: suivez simplement la procédure habituelle pour installer Android Studio.

Lisez aussi: Comment installer Android Studio et démarrer votre tout premier projet

Cependant, vous pouvez toujours en avoir besoin pour d’autres scénarios de développement. Dans ce cas, vous pouvez accéder à la page Java SE Development Kit sur Oracle.com. Vous trouverez ici des téléchargements pour chaque plate-forme principale, prêts à être téléchargés.

Une fois de plus, l’installation du JDK est une simple question de suivre les étapes demandées. La bonne nouvelle est que le JDK est livré avec le JRE intégré, il n’est donc pas nécessaire d’installer les deux séparément.

Comment vérifier la version Java

Une fois Java installé sur votre machine, il démarrera comme le fait votre ordinateur. Vous pourrez le voir s’exécuter dans la barre d’état système. Passez votre souris dessus et, si vous devez effectuer une mise à jour, vous verrez un message indiquant « Mise à jour Java disponible ». Cliquez sur l’icône pour lancer la mise à jour.

Pour vérifier la version Java installée sur votre ordinateur, exécutez simplement l’application fournie avec votre installation Java principale appelée «À propos de Java». Vous pouvez également en trouver un autre appelé « Rechercher les mises à jour ». Devinez ce que ça fait!

Voilà comment installer Java, vérifier la version et mettre à jour si nécessaire. Vous êtes maintenant prêt à commencer à coder! Un bon point de départ est notre liste des meilleures ressources pour apprendre Java.