Si vous aimez avoir toujours à portée de main une bibliothèque multimédia bien structurée, vous connaissez sûrement une application comme Kodi. Héritier du lecteur multimédia XBMC (Xbox Media Center) après le changement de nom opportun, c’est en 2015 qu’il a fait le saut et a fait ses débuts dans le Google Play Store pour faciliter l’installation sur n’importe quel appareil.

On parle de mobiles, de tablettes, de téléviseurs … presque tout se passe tant qu’il a Android comme système d’exploitation. Mais le fait qu’il soit disponible sur le Google Play Store ne signifie pas que c’est le seul moyen de l’installer. Obtenir Kodi est très facile et nous verrons ici comme vous pouvez obtenir sur un Android TV sans avoir à passer par l’App Store.

Kodi étape par étape

Si, jusqu’à récemment, nous avons eu Kodi Leia 18.8, pendant quelques jours la version 18.9 est maintenant disponible au téléchargement, également de la même succursale. Et bien que vous puissiez utiliser Google Play, il est possible de sauter cette étape. En fait, si Kodi est déjà installé sur votre téléviseur, vous verrez un message d’avertissement sur l’écran vous invitant à visiter Kodi.tv pour obtenir la dernière version.

Et c’est ce que j’ai fait. Vous pouvez visiter la page Kodi depuis le navigateur que le téléviseur lui-même a ou pour éviter de vous occuper du clavier de la télécommande ou de la commande vocale, faites-le depuis votre mobile ou votre PC. Le but est de télécharger la dernière version disponible.

En entrant, si vous regardez l’écran, vous verrez en haut à droite un bouton avec le texte “Télécharger”. Dans le nouvel écran qui s’ouvre, vous devrez choisir le système d’exploitation dans lequel vous allez utiliser Kodi (dans ce cas Android) puis faites attention, car c’est important, téléchargez la version compatible. Dans mon cas et pour le test, j’ai utilisé la version 32 bits.

Si vous le téléchargez à partir du téléviseur, il y sera stocké et si vous le faites à partir du PC ou du mobile, vous devrez le transférer sur un lecteur flash qui se connectera ensuite via USB au téléviseur. Oui c’est ici que commence l’installation.

En règle générale, le téléviseur n’a pas de navigateur de fichiers ou c’est très limité. Pour pouvoir “numériser” tous les documents et fichiers à la fois localement et dans les mémoires externes, j’utilise File Commander, bien que sur Google Play, vous ayez le choix entre de nombreuses options. Avec cet explorateur, nous aurons accès au dossier dans lequel nous avons installé le fichier .apk.

Il suffit alors de cliquer dessus, comme on le ferait sur le mobile, et choisissez installer à la télévision. S’il n’est pas compatible, l’installation ne progressera pas et nous verrons un message d’erreur. Le programme d’installation du package Android est toujours utilisé, bien que dans ce cas et comme j’ai installé APK Mirror, il me demande lequel je veux choisir.

Si au contraire, il réussit, il suffira de quitter notre navigateur et de démarrer Kodi normalement pour vérifier comment il a été installé / mis à jour avec succès.

KODI

