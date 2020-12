Vous pouvez installer les services mobiles AppGallery et Huawei sur n’importe quel mobile Android: voici comment procéder.

Écrit par Christian Collado dans Applications

Nous avons déjà vu comment installer des applications Google sur un mobile Huawei. Maintenant, il est temps de voir le processus inverse: installer les services Huawei sur un mobile Android.

Et il y a ceux qui préfèrent utiliser le outils développés par Huawei que ceux créés par Google qui sont présents dans la grande majorité des appareils Android. Par conséquent, dans cet article, nous allons expliquer comment installer les services Huawei sur un smartphone Android n’importe qui, de la manière la plus simple possible.

1. Installez les services Huawei

De la même manière que cela se produit avec les services de Google, Huawei ont également leur propre application tout-en-un qui abrite les principaux services et outils, dont les suivants:

Cette application est présente sur Google Play, et est compatible avec la grande majorité des appareils Android disponibles sur le marché.

Par conséquent, la première étape consistera en télécharger et installer l’application sur notre appareil. Dans le cas où il apparaît comme non compatible dans Google Play, il est toujours possible de recourir à des alternatives à Google Play telles que APKMirror, à partir duquel vous pouvez télécharger et installer la dernière version disponible au format APK.

2. Installez la boutique AppGallery

Une fois les services installés, il est temps de compléter l’expérience Huawei avec le la propre boutique d’applications de l’entreprise, AppGallery.

Ladite demande non disponible sur Google Play en raison des politiques du magasin Google, qui empêchent l’existence d’autres magasins dans Google Play. Cependant, il est possible télécharger l’APK AppGallery à partir de référentiels comme APKMirror.

3. Installez les mises à jour disponibles

Il est très probable qu’après ouvrir AppGallery pour la première fois, des mises à jour sont disponibles pour les principales applications qui composent les services Huawei.

En installant ces mises à jour, vous pourrez profiter du dernières nouvelles et améliorations inclus dans les services Huawei, il est donc recommandé de les télécharger et de les installer.

4. Téléchargez le reste des applications Huawei (facultatif)

Maintenant vous avez les services de Huawei et l’App Store de l’entreprise. L’étape suivante, bien que facultative, peut être recommandée si vous souhaitez profiter de l’expérience complète que le logiciel Huawei peut offrir.

Cette étape consiste en installer le reste des applications Huawei disponibles dans l’AppGallery, comme lui Navigateur Web ou le chercheur Recherche de pétales. Pour ce faire, entrez simplement le nom des applications dans le moteur de recherche, et appuyez sur le bouton “installer” dans chacun d’eux.

C’est tout. En suivant ces étapes simples, vous pourriez avoir installez les services et applications Huawei sur votre mobile Android, quelle que soit la marque.