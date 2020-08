Habituellement quand on veut installer une application sur notre smartphone avec système d’exploitation Android, il ne nous reste plus qu’à le chercher dans l’app store, Google Play Store, et procédez au téléchargement. Cependant, et pour diverses raisons, une application peut ne pas apparaître dans ce magasin. Des conflits de ses développeurs avec Google, à la présomption qu’il peut contenir des logiciels malveillants, sont les causes de cette absence. Heureusement, il existe toujours un moyen d’installer une application sur Android malgré cela avec l’aide d’APKCrew.

Comment est-ce possible? Grâce au fait qu’Android permet l’installation d’applications qui ne font pas partie du Play Store. Avec les soins appropriés, nous aurons toujours la possibilité d’installer manuellement une application sur Android, par nous-mêmes. Pour ce faire, tout ce dont nous avons besoin est un site de fichiers exécutables fiable pour le système d’exploitation mobile de Google. Heureusement, nombreux sont ceux qui peuvent vous aider.

De là, il vous suffit de rechercher l’application qui vous intéresse, de la télécharger et de l’installer sur votre smartphone. Cependant, nous savons que les personnes qui ne sont pas habituées à ces procédures peuvent rencontrer des difficultés. Par conséquent, dans les lignes suivantes, nous voulons vous montrer étape par étape ce que vous devez faire.

Installez manuellement une application sur Android étape par étape

Comme nous l’avons dit, ce tutoriel n’est pas du tout compliqué une fois que nous l’avons réalisé plusieurs fois. Mais ces personnes qui ne connaissent pas tous les secrets d’Android, pourraient se perdre ou trouver un obstacle qui rend la tâche difficile. Avec l’étape suivante, vous n’aurez aucun problème d’aucune sorte:

Sur votre mobile, et depuis le navigateur, ouvrez une page Web de téléchargement d’APK telle que APKCrew Déplacez-vous entre ses applications et catégories, ou utilisez le moteur de recherche pour trouver l’application qui vous intéresse Appuyez sur le lien de téléchargement de la version de l’application en question a téléchargé sur votre appareil, à partir de la notification, cliquez sur « Installer » L’installation se déroulera normalement et, à la fin, l’icône de la nouvelle application apparaîtra

À ce stade, nous devons apporter une clarification. Certains utilisateurs trouveront un message qui les avertit de l’action que nous entreprenons. C’est un mécanisme de sécurité qui est activé par défaut dans Android. Cela ne signifie pas nécessairement que le fichier en question est dangereux. Cela nous rappelle simplement que si nous téléchargeons un APK à partir d’une source en laquelle nous n’avons pas confiance, nous pouvons nous exposer. C’est pourquoi il faut toujours utiliser des portails qui ont de bonnes références, comme celui-ci.

Pour supprimer ce message, procédez comme suit:

Allez dans Paramètres, Sécurité Là, recherchez les « Sources inconnues » ou « Sources inconnues ». Désactivez-les jusqu’à ce que l’installation de l’application soit terminée

Lorsque vous avez terminé, réactivez ces options afin que seuls les APK sécurisés soient installés.

Pourquoi utiliser des fichiers APK?

Il existe plusieurs circonstances dans lesquelles nous considérons qu’il est approprié d’utiliser des fichiers APK. Nous avons déjà mentionné certains d’entre eux. Mais nous allons tous les lister pour que vous sachiez quels sont leurs avantages:

Accès aux applications non approuvées par Google (1): parfois, Google n’accepte pas certaines applications dans son magasin d’applications car elles enfreignent la réglementation de la société nord-américaine Accès aux applications non approuvées par Google (2): dans d’autres situations, ce défaut d’approbation est tout simplement Cela est dû à la suspicion que ces contenus peuvent inclure des logiciels malveillants ou des virus. Accès aux dernières versions de chaque application: absolument tout le temps, les développeurs publient de nouvelles versions de leurs applications, y compris de nouvelles fonctionnalités et même la correction d’erreurs graves. Mais cela peut prendre des jours avant que Google les approuve. Et cela signifie que nous devons nous armer de patience. Accéder aux versions précédentes de chaque application: et pourquoi quelqu’un ne voudrait-il pas que ses applications soient mises à jour? Par exemple, parce que cela signifie que vous ne pourrez pas les utiliser, car la prise en charge de votre version d’Android est terminée

En résumé, les raisons d’installer une application sur Android qui n’apparaît pas dans le Play Store sont variées. Ils dépendront de chaque personne et de ses besoins, qui peuvent changer d’un moment à l’autre.

L’important est que vous sachiez qu’il y a de la vie au-delà du Google App Store. Et vous pouvez en profiter.

