L’installation de Windows 10 sur un Apple M1 ou sur des distributions GNU / Linux populaires est désormais possible grâce à la virtualisation, ouvrant plus de possibilités au macOS installé sur les Mac basés sur ARM. Ou des alternatives d’utilisation.

Depuis l’apparition du SoC Apple M1, les passionnés de modding attendent d’ouvrir la nouvelle plate-forme que la firme de Cupertino a créée pour motoriser ses nouveaux ordinateurs Mac en remplacement de l’Intel x86 qu’elle utilisait jusqu’à présent. Nous avons déjà vu une approche pour Windows et il existe également des projets pour Linux.

Les utilisateurs ont théorisé s’il serait possible de démarrer Windows 10 sur un Apple M1 ou des distributions GNU / Linux populaires sur ces Mac avec ARM. Après tout, les principaux noyaux Linux et Windows 10 ne sont pas étrangers à l’architecture ARM et la prennent en charge depuis longtemps.

Il ne reste plus qu’à verser le sang, la sueur et les larmes des développeurs intrépides intéressés par la mise en œuvre personnalisée d’Apple pour les ARM Mac. Et ce n’est pas du tout simple comme nous l’avons vu dans le développement de ROM alternatives pour Android. Si les fabricants n’ouvrent pas leurs plates-formes.

Windows 10 sur un Apple M1 (ou Linux)

Grâce aux efforts de divers développeurs, il est désormais possible de démarrer Windows 10 et Linux sur un ARM Mac, bien que grâce à la virtualisation. Alexander Graf, ingénieur chez Amazon Web Services, a joué avec le populaire virtualiseur et émulateur de machine open source QEMU pour ajouter la prise en charge Apple Silicon.

Il a travaillé pour patcher le framework Hypervisor nécessaire dans la base de code QEMU pour exécuter Linux et Windows en tant qu’invités sur les Mac M1. Le développement a parcouru un long chemin et en est à un stade où presque toutes les fonctions de base fonctionnent, y compris les interfaces audio et réseau virtualisées.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que les applications Win32 traditionnelles conçues pour l’architecture x86 fonctionne bien dans la machine virtuelle Windows 10, grâce à la couche d’émulation WoW pour ARM64. D’autres développeurs se sont réunis pour corriger des bogues ou développer un processus d’installation plus facile à utiliser. Le résultat a été reflété dans un tutoriel vidéo très intéressant pour ceux qui veulent l’essayer.

L’installation d’une instance virtualisée de Linux ou Windows 10 sur un Mac avec Apple Silicon ne supprime pas le système d’exploitation principal installé, vous n’avez donc pas à vous soucier de casser quoi que ce soit.

Windows 10 sur un Apple M1 (Apple ne veut même pas l’entendre)

Apple a la plate-forme matérielle-logicielle la plus fermée du marché et ne veut pas entendre ou parler d’installer des systèmes d’exploitation alternatifs au macOS installé. Et c’est ainsi parce que ces Mac vont servir d’expérimentation pour le développement d’un système commun et universel qui peut régir n’importe lequel de vos appareils. Plus un App Store unique et une plateforme de développement unique.

À tel point qu’Apple n’a pas l’intention de prendre en charge BootCamp (le logiciel officiel pour installer Windows 10) sur ses Mac avec le SoC M1. Sûrement pas pour donner des indices. L’idée de Linux ou Windows fonctionnant sur une plate-forme ARM à faible consommation d’énergie mais extrêmement performante intrigue tous les développeurs et concurrents.

Les tentatives de Microsoft avec ARM sur PC n’ont pas fonctionné jusqu’à présent et – disent-ils – Windows 10 sur ARM fonctionne mieux sur un Apple M1 que sur des appareils propriétaires comme le Surface Pro X. Les possibilités d’une distribution GNU / Linux sur un Mac ARM ils sont tout aussi intéressants et ont même été bien accueillis par Linus Torvalds.

Chaque fois qu’Apple veut…. Et nous vous disons déjà que L’idée d’Apple ne passe pas par des systèmes alternatifs, sinon en unifiant leur propre tout sous l’architecture ARM. Tout ce qui arrivera sera officieux et grâce aux développeurs enthousiastes. “Une pioche et une pelle” avec le code.