À l’époque, nous avons parlé des meilleures crypto-monnaies à investir. Et c’est que, personne ne s’échappe, ces pièces nous permettent de gagner de très bonnes sommes d’argent si nous sommes des commerçants qualifiés. Le principal problème avec lequel nous nous trouvons est que la plupart des investisseurs considèrent qu’il est nécessaire de passer toute la journée devant l’ordinateur à effectuer des transferts afin d’ajouter des bénéfices. Mais non, investir dans les crypto-monnaies quelques heures par semaine, et toujours obtenir de bonnes affaires sont deux problèmes parfaitement compatibles. Voyons comment.

Tout d’abord, il est important de noter que nous avons utilisé des sources fiables dans ce secteur, telles que la page officielle de la révolution bitcoin, afin de développer une série de stratégies et de conseils qui, nous en sommes sûrs, seront vraiment utiles. Avec eux, vous pouvez gagner de l’argent grâce aux crypto-monnaies, mais sans devenir fou.

Investir dans les crypto-monnaies: comment cela devrait-il être?

Oui, nous savons que beaucoup ont l’idée suivante d’un investisseur en crypto-monnaie: une salle fermée, avec 3 ou 4 moniteurs dans lesquels des graphiques sont impossibles à lire tout le temps pour les gens ordinaires. Comme dans le film The Big Short, allez. Cependant, cela est de plus en plus hors de question pour les investisseurs qui réussissent.

La plupart des meilleurs traders d’aujourd’hui sont loin de passer leurs journées devant des moniteurs et des écrans. Cela ne veut pas dire qu’ils le prennent à la légère, du tout. Au contraire, ils ont la patience et la capacité de lire une poignée de mouvements dans le mois et se concentrent uniquement sur les frapper.

Cela présente un certain nombre d’avantages que certains des nouveaux venus à investir dans les crypto-monnaies n’envisagent pas. Malheureusement, ils ne les contemplent parfois que lorsqu’il est trop tard. En fin de compte, passer toute la journée à l’abstraction de sa famille et de ses affections pour gagner de l’argent n’est pas non plus une qualité de vie.

Cependant, nous savons maintenant qu’il est possible de mener à bien notre travail principal, celui qui nous soutient, ainsi que de faire attention à profiter d’une vie saine et, dans les temps libres, à gagner de l’argent en investissant.

N’échangez pas, investissez

Un premier changement de perspective peut être la clé du succès de vos transactions. En règle générale, les débutants en crypto veulent faire autant de mouvements que possible, dans les plus brefs délais. Il y a aussi ceux qui croient qu’un actif qui s’est multiplié x5 peut continuer à le faire, alors qu’il est normal qu’il se rétracte.

Pour cette même raison, si vous avez réussi à faire une bonne somme, il est recommandé de retirer une partie de ces gains. Vous devez les convertir en dollars ou dans votre devise locale. La chose fondamentale est qu’ils ne sont pas disponibles pour que vous puissiez investir sur une base importante d’argent. Cela vous évitera de perdre tout ce que vous avez gagné dans un moment de folie.

Avec cette clarification apportée, le temps passé à investir dans les crypto-monnaies doit être avant tout axé sur la formation. Précisément, nous parlons d’en savoir plus sur les devises. Il existe même de très bons cours en ligne à ce sujet.

En outre, vous devez faire attention au stade auquel se trouve cet actif. Les modèles de graphiques classiques pour le trading de crypto-monnaie peuvent vous aider à définir votre avenir le plus proche.

De la même manière, les alertes de prix sont de bons alliés pour vous tenir à distance et ne pas investir plus que ce que vous aviez à l’esprit. Aussi, pourquoi pas, vous séparer lorsque vous avez atteint les gains attendus.

Si vous échangez, à long terme

En revanche, si vous êtes déterminé à consacrer plusieurs heures aux crypto-monnaies – par exemple, si vous venez de vous retrouver au chômage et n’avez pas d’autre issue – nous vous conseillons d’éviter le Day Trading. Au lieu de cela, vous devriez surtout opter pour des swings trades, qui durent généralement plusieurs semaines ou mois. Parce que? Pour éviter d’être conscient du problème toute la journée, ce qui est généralement un peu stressant et peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions.

Nous pourrions en faire une métaphore. Ces opérations sont un peu comme un entraînement avant de se lancer dans la cour des grands. Ces grandes ligues sont représentées par le Day Trading.

En résumé, gardez toujours à l’esprit que le résultat de vos transactions n’est pas lié au temps que vous passez devant l’ordinateur à regarder des graphiques. On peut apprendre beaucoup en s’entraînant différemment. Et avec cela, il est essentiel que vous ne vous précipitiez pas. Investir et gagner avec des crypto-monnaies est beaucoup plus probable si vous êtes patient.

