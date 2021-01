La maison connectée nous permet d’avoir tout ce qui se passe à la maison sous une surveillance constante, même lorsque nous sommes absents. Mais pas seulement pour nous, mais par exemple sur iOS et avec HomeKit nous pouvons impliquer d’autres utilisateurs. Invitez-les simplement à faire partie de notre maison intelligente.

Dans l’application «Home» qui est préinstallée sur les appareils avec iOS et iPadOS, nous pouvons configurer tous les paramètres que nous jugeons nécessaires si nous avons des éléments intégrés dans la maison intelligente. Et dans ce tutoriel, nous allons voir comment ils peuvent être ajouter d’autres personnes pour faire partie de l’écosystème de la maison intelligente que nous avons créé.

Comment inviter quelqu’un à contrôler votre maison

Invitez quelqu’un à faire partie de notre maison connecté est quelque chose de simple qui ne nécessite que quelques étapes et que les gens acceptent notre proposition. Et tout se fait via l’application “Home”.

Tout se passe pour accéder à l’iPhone, iPad ou iPod Touch et ouvrez l’application “Accueil”. Dans l’application, nous devons appuyer sur l’icône qui apparaît dans le coin supérieur gauche.

En cas de comptage de différentes maisons configurées dans l’application “Maison”, vous devez cliquer sur “Paramètres de la maison” puis appuyez sur la maison dans laquelle vous souhaitez inviter quelqu’un.

Vous avez déjà entré les paramètres de votre maison et maintenant vous devriez regarder la section “Personnes” et à l’intérieur, cliquez sur “Inviter des personnes”. Vous pouvez utiliser l’un de ceux que vous avez déjà dans votre famille ou en ajouter à un autre en saisissant l’identifiant Apple que la personne utilise avec iCloud.

À ce stade, il vous suffit de cliquer sur “Envoyer une invitation” et ce sera l’autre personne qui devra confirmer ladite invitation. Lorsque j’accepte, vous verrez comment il cesse d’apparaître avec le texte “Invitation en attente”.

Comment accepter l’invitation

Lorsqu’une personne vous invite à faire partie de sa maison connectée via l’application Home et HomeKit, vous recevrez une notification dans l’app Maison sur votre appareil iOS. À ce stade, vous devez accéder à l’application «Accueil» sur votre iPhone, iPad ou iPod touch et cliquer sur «Paramètres d’accueil».

Dans cette section, vous verrez l’invitation et il vous suffit de “Accepter” puis d’appuyer sur “OK”Après avoir accepté l’invitation, touchez, puis touchez le nom de la maison pour la contrôler.

Autoriser l’accès à distance et créer des autorisations utilisateur

Avec la ou les personnes invitées, toucher gérer l’accès à distance et modifier les autorisations des personnes dont ils disposent pour contrôler les différents appareils de votre maison.

Vous pouvez donner la permission afin qu’ils puissent contrôler les accessoires pendant qu’ils sont à la maison, connectés à votre réseau Wi-Fi domestique et à portée des accessoires HomeKit, mais aussi lorsqu’ils sont loin de chez eux.

Pour pouvoir gérer l’accès à distance et modifier les autorisations d’un utilisateur, Vous devez accéder à l’application «Accueil» depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch et cliquez sur le nom de la personne dont vous souhaitez modifier les autorisations. Vous pouvez choisir d’autoriser les opérations suivantes:

“Contrôler les accessoires à distance”– Ils peuvent donc contrôler les accessoires depuis n’importe quel endroit. S’il n’est pas actif, ils n’auront le contrôle que lorsqu’ils seront dans votre maison.

“Ajouter et modifier des accessoires”: de cette façon, vous permettez aux utilisateurs d’ajouter et de supprimer des accessoires, des scènes, des automatisations ainsi que de supprimer d’autres utilisateurs.

Avec ces étapes, vous pouvez inviter d’autres personnes à faire partie de votre maison intelligente et gérer les autorisations dont ils disposent sur tous les appareils connectés.

