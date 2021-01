Voulez-vous tirer le meilleur parti de votre Kindle? Ensuite, apprenez à le jailbreaker.

Écrit par Hector Romero dans Technologie

Le Kindle est un excellent appareil qui vous permet de lire des livres électroniques de manière très confortable. Cependant, il manque de nombreuses fonctions dont beaucoup de gens ont besoin en 2020. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui comment jailbreaker le Kindle et quels sont ses avantages.

Vous possédez un Kindle et souhaitez en tirer le meilleur parti? Eh bien, avec le jailbreak, vous pouvez l’obtenir sans dépenser un sou. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir à ce sujet avant de le faire. Jetez un œil à toutes ces informations et tirez vos propres conclusions:

Que signifie jailbreaker un Kindle

Le jailbreak est un hack qui est fait sur le Kindle afin de ajouter un logiciel sans se fier à l’approbation de l’appareil. Ce processus n’est pas seulement effectué sur Kindle, mais également sur les téléphones iPhone, les tablettes Android, etc.

Avantages de jailbreaker le Kindle

Si vous osez jailbreaker votre Kindle, votre appareil sera plus compatible avec d’autres formats de livres électroniques comme EPUB, vous pouvez utiliser des économiseurs d’écran et même installer d’autres magasins de livres électroniques en dehors d’Amazon. De la même manière, nous vous invitons à consulter cet article qui explique comment lire des livres au format EPUB depuis votre Kindle et sans jailbreak.

En jailbreakant, vous pouvez également installer des jeux, un meilleur navigateur, un bon gestionnaire de fichiers et un traitement de texte. De plus, ce processus de piratage vous permettra de transformer votre Kindle en écran d’ordinateur ou en panneau d’information.

Le jailbreak, a-t-il des conséquences négatives?

Attention, tout n’est pas rose lorsque vous jailbreaker votre Kindle. Il est nécessaire de souligner que lors de la réalisation de ce processus, vous perdrez toute la garantie de l’appareil et l’assistance fournie par Amazon.

Bien que cela vous permette de tirer le meilleur parti de votre Kindle, jailbreak a aussi ses conséquences négatives. Pour cette raison, vous devriez réfléchir à deux fois avant de le faire sur votre liseuse.

Nous expliquerons ci-dessous comment jailbreaker votre Kindle en 2020. Les étapes peuvent varier en fonction du Kindle dont vous disposez:

Faites une sauvegarde de tous vos fichiers. Vous pouvez le faire en connectant votre Kindle à votre PC, en accédant au dossier des documents de la liseuse, en le copiant et en le collant à l’endroit qui vous convient. Allumez maintenant votre Kindle et allez dans Menu, Paramètres et Réinitialiser l’appareil pour le mettre à l’usine.Après quelques minutes, le Kindle sera complètement propre, ne saisissez pas les détails de votre compte ou quoi que ce soitAllez dans Menu, Paramètres et entrer les informations de l’appareil pour connaître la version du firmware que vous avez installée. Ensuite, allez sur ce site Web et recherchez un micrologiciel à installer sur votre Kindle, à partir de là, vous obtiendrez un fichier avec l’extension .bin que vous devrez placer à la racine du Kindle. Déconnectez l’appareil de votre ordinateur et accédez à Menu, Paramètres, Mettre à jour mon Kindle. En faisant cela, vous allez installer la version du micrologiciel que vous avez téléchargée et appliquer une mise à niveau inférieure. Après la rétrogradation, il vous suffit d’installer le logiciel qui effectue le jailbreak. Connectez votre Kindle à votre ordinateur et copiez le logiciel de jailbreak appelé Branch Dealy à la racineDébranchez votre Kindle et placez la commande suivante dans la barre de recherche: ; installHtml.

Appuyez sur le bouton Entrée et le Kindle redémarrera, un livre apparaîtra qui dira “Vous êtes jailbreaké” et prêt. Voici comment rétrograder ces Kindle d’Amazon!

Jailbreaker le Kindle Paperwhite 2

Avez-vous un Kindle Paperwhite 2? Ensuite, vous devrez effectuer un processus différent. Commencez par télécharger le fichier jailbreak et décompressez-le à la racine de votre Kindle Paperwhite 2. Ensuite, allez dans Menu, Paramètres et Mettre à jour mon Kindle, appuyez sur OK et le jailbreak commencera.

Bien sûr, nous vous recommandons de télécharger le fichier du correctif afin que les mises à jour ne gênent pas votre jailbreak. Lorsque vous l’avez, décompressez le fichier bin sur votre Kindle et mettez à jour à partir du Menu, Paramètres, Mettre à jour mon Kindle.

C’est fait! Vous pouvez maintenant installer des extensions et des modules complémentaires pour votre Kindle. Vous n’avez besoin que de l’installateur et du lanceur de ces applications (les packages sont appelés MRPI AND KUAL).

Téléchargez le MRPI et enregistrez-le dans le dossier racine de votre Kindle, puis déconnectez l’appareil et saisissez ; log mrpi dans la barre de recherche. Ensuite, téléchargez le KUAL et collez le fichier KUAL-KDK-2.0.azw2 dans le dossier documents.

Jailbreaker un Kindle Oasis ou Kindle Touche 3

Si vous souhaitez pirater un Kindle Oasis ou Kindle Touche 3, vous devez télécharger et copier le fichier Update_KUALBooklet dans le dossier mrpages. Ne vous inquiétez pas, le fichier zip a un readme avec le processus à suivre pour installer.

Les extensions que vous souhaitez installer vous devrez enregistrer dans le dossier des extensions. Sur ce site Web, vous pouvez obtenir de nombreuses extensions pour votre Kindle qui vous permettront d’en tirer le meilleur parti.

Comment rooter Amazon Kindle Fire HD

Où obtenir plus d’informations sur le jailbreak sur Kindle?

L’univers du jailbreak dans Kindle est encore très peu exploré, mais si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez visiter le forum Mobile Read. Bien que tout le monde ne le sache pas, nous parlons d’un site Web sur lequel des milliers d’utilisateurs et de développeurs Amazon Kindle mettent en commun leurs connaissances à la fois jailbreak et bien d’autres problèmes.

Vous ne voulez pas jailbreaker? Utilisez Doukan!

Duokan est un système d’exploitation alternatif au Kindle d’Amazon et a été créé par un groupe de développeurs chinois. est Il ne remplace pas le système d’exploitation officiel et ne vous oblige pas à jailbreaker votre Kindle.

Donc, si vous utilisez Duokan sur votre Kindle, vous pouvez avoir une expérience différente sans avoir à le «pirater». De plus, le processus est entièrement réversible et vous permettra de lire des eBooks au format EPUB, DJVU ou CHM.

Lorsque vous installez Duokan, vous verrez un double chargeur dans lequel vous pouvez choisir de démarrer Duokan (en appuyant sur Q) ou de démarrer le système Kindle officiel (en appuyant sur W ou en attendant quelques secondes). Si vous souhaitez tester ce système d’exploitation, téléchargez d’abord le fichier Duokan RAR, puis procédez comme suit:

Décompressez fichiers téléchargés.Connectez votre Kindle vers l’ordinateur Copier les dossiers SK_Documents, DK_Pictures et DK_System dans le dossier racine de votre Kindle. Dans le dossier 升级 包, copiez le fichier .bin à la racine correspondant à la version de votre Kindle.Lorsque la copie est terminée, déconnectez votre Kindle en toute sécurité.Accès à Menu, paramètres et mettre à jour mon Kindle. Si la dernière option apparaît dans une couleur grisâtre, cela signifie que le processus n’a pas été effectué correctement.

En effectuant toutes les étapes correctement, le système se mettra à jour et redémarrera plusieurs fois jusqu’à ce qu’il vous montre le double chargeur qui vous permettra de démarrer Duokan sur votre Kindle. Une excellente alternative au jailbreak pour votre Kindle!

Vous avez réalisé? Pirater un Kindle n’est pas si difficile si vous êtes bien préparé. Il vous suffit de suivre les étapes correspondantes et c’est tout. Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre liseuse Amazon, n’ayez pas peur de jailbreaker!