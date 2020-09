Apple a partagé l’histoire de Jodie Deinhammer, une éducatrice émérite Apple et comment elle utilise les iPad dans l’enseignement pour rapprocher les élèves de la nature.

Jardinage avec iPad

Mme Deinhammer est une enseignante de huitième année à Dallas, au Texas, et cet automne, elle enseigne le premier cours optionnel de jardinage de l’école avec ses élèves dans le jardin communautaire de l’école.

Notre principale question pour le jardinage est la suivante: comment pouvons-nous améliorer notre espace de jardinage pour le rendre plus respectueux de l’environnement et encourager plus de visiteurs, de plus de personnes dans notre communauté, aux animaux indigènes et à la faune. Je crois que cela met les élèves au défi de considérer le jardin comme un lieu d’apprentissage et un lieu pour aider les autres. Nous voulons que notre jardin soit non seulement un lieu pour apprendre à protéger l’environnement, mais aussi un lieu accueillant pour tous.

Elle conçoit des leçons et des devoirs personnalisés pour chaque élève dans le format qui lui convient le mieux, par exemple audio, visuel ou écrit. Les élèves capturent ce qu’ils apprennent dans un guide de terrain numérique créé avec Keynote et utilisent des applications telles que Seek by iNaturalist pour identifier les insectes et les plantes.

La classe apprend actuellement sur les patates douces, comme comment les planter, déterminer le pH idéal du sol et quels niveaux d’humidité sont appropriés pour aider les plantes à prospérer. Stanton Slaughter, l’un des élèves de la classe: