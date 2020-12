Minecraft nous permet de jouer en ligne avec d’innombrables personnes, de créer des mondes immenses et de vivre de grandes aventures. Cependant, peu de gens veulent savoir comment jouer à Minecraft hors ligne sur Windows 10.

Bien que le jeu soit idéal pour en profiter avec d’autres personnes. Nous ne voulons pas tous partager notre temps dans un monde virtuel avec les autres. Peut-être voulez-vous jouer à votre rythme, construire ce que vous voulez, vous détendre, etc.

Pour cela, l’idéal est que vous décidiez jouer déconnecté, complètement seul. Ce qui donne également plus de liberté pour explorer et construire tout ce que nous voulons. Minecraft est un jeu auquel nous pouvons jouer seuls et il continuera à être très amusant, sans aucune limitation.

Lorsque nous jouons seuls à Minecraft, nous ne trouverons pas de structures créées par d’autres utilisateurs. Cependant, si nous pouvons trouver des temples, des manoirs, des villages et des donjons dangereux. Même si vous décidez de jouer avec des mods, l’expérience peut être beaucoup plus immersive et amusante.

Jouez à Minecraft sans connexion Internet en version Java

Pour pouvoir jouer à Minecraft hors ligne, vous pouvez utiliser la version Java ou la version du Microsoft Store.

La première chose que nous allons faire est d’ouvrir le lanceur Minecraft. Cliquez sur “Solo”. Ensuite, vous devrez entrer le nom du nouveau monde auquel vous jouerez. Ici, vous devrez sélectionner le mode de lecture. Vous pouvez cliquer sur “Plus d’options du monde” pour configurer le monde dans lequel nous allons jouer, en ayant la possibilité de modifier de nombreuses options. Une fois que vous avez terminé, cliquez simplement sur “Créer un nouveau monde”. Une fois la carte chargée, vous pourrez jouer hors ligne, en mode solo.

Comment jouer hors ligne dans la version Microsoft Store

Ouvrez l’application Minecraft. Vous n’avez pas besoin de vous connecter à Xbox Live. Appuyez sur Lecture depuis l’écran d’accueil. Dans l’onglet mondes, vous devrez créer un nouveau monde en appuyant sur “Créer nouveau”. Choisissez “Nouveau monde” et Appuyez sur “Créer un nouveau monde”. Vous devrez entrer le nom du monde et changer le mode de jeu. Vous pouvez modifier certaines choses du monde dans les paramètres du monde. Après cela, cliquez sur “Créer”. Une fois le monde créé, vous pouvez commencer à jouer.

En fait, il n’est pas du tout compliqué de jouer à Minecraft hors ligne ou hors ligne dans Windows 10. C’est beaucoup plus simple et plus direct que vous ne l’imaginiez.

