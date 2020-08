Chonchol Gupta, fondateur de Rebirth Analytics, avec sa femme, le Dr Michelle Gupta, urologue pédiatrique, voyageant dans le parc national Aoraki / Mount Cook en Nouvelle-Zélande. (Photo gracieuseté de la famille Gupta)

Alors que de nombreux enfants de nos jours se lancent dans un seul sport de compétition, la mère de Chonchol Gupta avait une idée différente.

«Quand je grandissais, ma mère me faisait participer à tous les sports et me disait:« Tu n’as pas besoin de gagner. Vous devez juste apprendre à jouer », a-t-il déclaré.

Et cette volonté d’expérimenter différentes activités sportives et de ne pas se faire classer s’est traduite par une carrière reliant les disciplines et tirant des leçons de plusieurs secteurs.

Gupta est le fondateur de Rebirth Analytics, une startup basée à Spokane, Wash.qui a été lancée en 2018 et fournit des services d’évaluation des risques basés sur l’IA pour les entreprises. Il se concentre sur la réduction des risques entre les fournisseurs et les acheteurs, les prêteurs et les emprunteurs, les compagnies d’assurance et les assurés. Le travail l’oblige à intégrer des données sur les fintech, les chaînes d’approvisionnement, la santé et la sécurité, la propriété intellectuelle, les assurances, la fraude et les risques géopolitiques.

« C’est une opportunité incroyable », a-t-il dit, « d’analyser un monde d’informations provenant de différents secteurs verticaux dans le monde entier. »

Gupta, qui détient un diplôme en génie civil et un MBA, a commencé sa première entreprise en 2009. La société a travaillé sur des prêts à des entreprises mal desservies et appartenant à des minorités, y compris celles de la Nouvelle-Orléans qui ont été durement touchées par l’ouragan Katrina. Pendant ce temps, il a investi dans Mama Mountain Spirits, une distillerie de Virginie-Occidentale – l’État d’origine de sa mère – qui avait eu du mal à obtenir un soutien financier parce que l’alcool était dans l’industrie du «péché».

Les Guptas sont au stade de baseball pour un match de baseball de ligue mineure à Spokane, Washington, dans les jours précédant le COVID. (Photo gracieuseté de Gupta)

Son curriculum vitae diversifié comprend le service pendant plus d’un an en tant que vice-consul du gouvernement britannique pour la promotion des investissements et du commerce transatlantiques. Ces dernières années, il a acquis et vendu une société de conseil Microsoft et était à la tête d’une entreprise IoT de Seattle. Depuis 2014, Gupta est ambassadeur honoraire de la nation géorgienne, travaillant sur l’innovation et la technologie.

Avec Rebirth Analytics, il a hâte de jouer un rôle pour soutenir à nouveau les entreprises dirigées par des minorités.

«Les gens comptent les entreprises minoritaires en dehors du ralentissement économique et des changements», a-t-il déclaré, «mais ce que nous sommes heureux de montrer, c’est que les entreprises minoritaires se comportent comme certaines des entreprises les plus solides.»

Nous avons rencontré Gupta pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Spokane, Washington. Avec des bureaux à travers le monde.

Types d’ordinateurs: Pour les applications gourmandes en données et mes analyses de données financières hors cloud, le MSI GS75 Stealth 9SG est une bête.

Appareils mobiles: Apple iPhone Pro Max 11. Pendant la pandémie, j’essaie de travailler à partir de divers emplacements extérieurs et la Microsoft Surface Pro X est un appareil parfait – j’apprécie vraiment l’expérience Microsoft complète avec la connectivité LTE. Je le recommande à tous ceux qui en ont assez de travailler à l’intérieur toute la journée.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: La suite Office 365 de Microsoft a donné à mon équipe mondiale une manière transparente de travailler virtuellement. Même avant la pandémie, nous nous appuyions sur les outils basés sur le cloud pour collaborer et rester connectés, peu importe où dans le monde notre équipe voyageait.

Cependant, mes services cloud et mes outils logiciels préférés sont ceux fournis par Rebirth Analytics, pour aider les grandes entreprises à atténuer leurs risques et à assurer le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement!

La pandémie de COVID-19 a été une chance pour Choncol Gupta d’expérimenter un environnement de travail en plein air. (Photo gracieuseté de Gupta)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? Depuis la fermeture de notre immeuble de bureaux au centre-ville, je travaille depuis mon bureau à domicile. Ma femme a eu la gentillesse de me laisser transformer le garage en centre de commande virtuel et notre jardin en espace vert virtuel. (Un défi: empêcher le Keurig d’être détruit par les arroseurs.)

Votre meilleur conseil pour gérer votre travail et votre vie au quotidien? Assurez-vous de trouver de la joie et du bonheur dans votre travail. Votre carrière fait tellement partie de votre vie que vous devriez en profiter. Ayant travaillé dans la Nouvelle-Orléans post-Katrina et traité avec le Royaume-Uni post-Brexit, il est important de savoir que le changement est inévitable. Il est important d’être flexible et ouvert au changement, et de faire en sorte que votre vie professionnelle et votre entreprise soient flexibles et résilientes. Ce besoin de résilience se joue à grande échelle pendant COVID-19.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / travail? LinkedIn est un excellent outil pour suivre les tendances de l’industrie, mais pendant la pandémie, FaceTime est devenu mon préféré. C’est un excellent moyen de s’assurer que tout le monde a changé de pyjama à 14 h et que notre bébé reste en contact avec ses grands-parents.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Aucun, maintenant que cette question m’a rappelé d’envoyer cet e-mail que j’ai reporté! Ils s’empilent généralement pendant la journée pendant que je suis occupé avec d’autres tâches, mais j’ai du mal à me coucher s’il y a des e-mails sans réponse qui nécessitent des réponses.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Seulement 14. Notre équipe fait un excellent travail de gestion et d’assumer la responsabilité des projets, ce qui me permet de me concentrer sur un travail plus large.

Comment gérez-vous les réunions? J’aime écouter. Nous avons la chance d’avoir dans notre équipe des personnes incroyablement brillantes et talentueuses qui ont souvent une expertise plus approfondie que moi. Ce serait un échec du leadership de ne pas passer des réunions à écouter ce que ces gens formidables ont à dire. Une fois que tout le monde parle des choses, il y a généralement une résolution naturelle par consensus à toute décision difficile.

Un uniforme de travail quotidien? Pendant la pandémie, il y a eu de superbes shorts LL Bean et un t-shirt en coton. Une bonne partie de tout le monde qui travaille à domicile est que la plupart des gens choisissent maintenant le confort.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Nous avons profité des week-ends en VR pendant la pandémie, à la découverte de l’État de Washington et du nord-ouest du Pacifique. Bien que la pandémie nous ait séparés de notre famille, je m’assure tous les jours de faire face à FaceTime avec mes parents afin qu’ils puissent voir leur petite-fille.

Meilleur anti-stress? Comment débranchez-vous? Une promenade dans le parc et un frisbee-time avec notre chien sont un excellent moyen de soulager le stress. C’est aussi un bon entraînement, car je dois aller chercher le frisbee quand le chien ne le ramène pas.

Qu’écoutes-tu? Le jazz. J’ai toujours été fan, mais vivre à la Nouvelle-Orléans m’a vraiment rendu accro.

Des lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? Je commence ma journée avec le Wall Street Journal et je vérifie toujours le cerveau de la chaîne d’approvisionnement, Pymnts et nos fils d’actualités géopolitiques internes à un moment donné chaque jour.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? Avoir un enfant de 7 mois limite mon plaisir de lire, mais ma fille aime « Big Bear, Small Mouse », donc ce livre est toujours proche. Je suis devenu un grand fan d’Audible. C’est un excellent moyen de nettoyer les affaires de bébé. Vous pouvez généralement trouver un livre des auteurs de thrillers et de mystères Jo Nesbo ou Angela Marsons en file d’attente.

Night Owl ou lève-tôt? J’ai l’impression que cette dernière série de questions a toutes la même réponse: j’ai un bébé de 7 mois… il n’y a pas de rythme de sommeil.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? De parler et d’écouter les gens. J’adore en apprendre davantage sur les points faibles de différentes industries et trouver des solutions pour aider à atténuer leurs problèmes.

Sur quel style de travail souhaiteriez-vous en savoir plus ou imiter? Mon père dirige sa société d’ingénierie depuis 1984, est l’une des personnes les plus travailleuses que je connaisse et aime son travail. J’essaye d’imiter son éthique et sa ténacité. Il m’a appris à toujours faire ce qui est bien en affaires et le mieux pour vos clients.