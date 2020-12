Outre la télévision, vous pouvez également jouer à la PlayStation 5 en utilisant votre mobile, un Android ou un iPhone. La distance n’a pas d’importance tant que vous avez une bonne connexion InternetIl suffit de régler la PS5, de télécharger une application et de coupler le DualSense avec votre téléphone. Sans lier le contrôleur, cela fonctionne également.

Les cadeaux de Noël sont sur le point d’être livrés dans de nombreuses maisons, vous attendez sûrement aussi ce moment. Qui sait, vous aurez peut-être de la chance pour l’une des rares PlayStation 5 que Sony a réussi à distribuer. Ou peut-être que vous l’aviez déjà, auquel cas la fortune vous a souri longtemps à l’avance. Et maintenant il est temps transportez la PS5 partout où les fêtes de fin d’année vous mènent, toujours sans porter physiquement la console. Le mobile fournira l’écran.

Configurez la PS5 pour jouer à distance grâce à votre mobile

Spider-Man: Miles Morales sur iPhone X

Sony a lancé l’utilisation de l’application PS Remote avec la PS4. Cette application vous permettait d’utiliser la PlayStation sur votre mobile, bien que l’option soit limitée à certains smartphones Sony Xperia. Après la sortie du jeu à distance, le reste d’Android, ainsi que l’iPhone, sont devenues des consoles de jeux portables. Dans ce contexte, Sony a également inclus la dernière PS5 dans le jeu à distance.

Ouvrez la PS5 depuis le mobile et jouez à n’importe quel jeu que vous avez installé sur la console, c’est possible tant que vous le configurez auparavant et il a une bonne connexion Internet (le mobile doit aussi l’avoir). L’étape précédente de la configuration est de télécharger l’application PS Remote Play, c’est celle qui ouvre la porte à la connexion à distance avec la console, également au streaming des jeux. Commencez par l’installer.

Lecture à distance PS

Une fois que vous avez installé PS Remote Play, il est temps de démarrer le processus:

Allumez votre PS5 et accédez aux paramètres (équipement en haut). Allez dans ‘Système’ et entrez ‘Utilisation à distance». Cliquer sur ‘Activer la lecture à distance‘afin que votre mobile puisse trouver la PS5 sur Internet et ainsi accéder à l’écran de streaming. Pour pouvoir “ réveiller ” la console de l’extérieur de votre maison, allez dans “ Économie d’énergie ”, entrez “ Fonctions disponibles en mode veille ” et cochez l’option ‘Activez l’alimentation de votre PS5 à partir du réseau». Assurez-vous de mettre la console en veille avant de partir si vous comptez jouer depuis votre mobile. Cliquez sur «Lier l’appareil». Vous avez probablement besoin du code à huit chiffres qui apparaîtra. Ouvrez maintenant l’application PS Remote Play sur votre mobile et connectez-vous avec votre compte PSN.

Choisissez de vous connecter à votre PS5. L’application recherchera la console sur Internet. Au cas où elle ne le trouverait pas (très probablement), l’application vous demandera d’entrer le code à huit chiffres qui apparaît dans l’option “ Jumeler l’appareil ” sur la PS5. Une fois que PS Remote a trouvé la PS5, votre mobile devrait afficher l’écran de diffusion. Vous pouvez jouer avec le contrôleur virtuel, bien qu’il soit préférable de relier le Dual Sense au téléphone pour jouer plus confortablement. Pour ce faire, maintenez enfoncés le bouton «Partager» (à gauche) et le bouton PS jusqu’à ce que le voyant de contrôle clignote; recherchez les connexions Bluetooth de votre mobile pour un nouveau contrôleur de jeu; appuyez dessus et la télécommande se synchronisera avec le téléphone.

La résolution de la vidéo en streaming est de 720p, elle sera affichée avec une qualité suffisante si les connexions sont stables. La réponse entre l’appui et l’exécution de la commande n’est pas mauvaise (aussi cela dépendra de la latence de la connexion) et, en termes généraux, cela donne plus qu’une solution si vous n’êtes pas chez vous. Cela vaut la peine de l’installer si vous prévoyez de jouer à l’extérieur.

