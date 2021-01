Google Play lance un nouveau mini-jeu d’urgence: la montgolfière. Nous avons fait écho à son existence à la fin de l’année dernière bien que, comme d’habitude, ledit mini-jeu ne soit pas encore apparu à tous les utilisateurs, malgré le suivi des instructions pour l’activer. Le mini-jeu Google Play semble désormais actif pour tout le mondeen particulier avec les dernières versions de Google Play.

Autrement dit, si vous avez Google Play sur votre mobile, vous avez également un petit jeu caché où vous devez conduire une montgolfière dans son ascension constante vers le ciel, collecter des pièces et éviter les obstacles. Nous vous disons comment activer le mini-jeu depuis Google Play et comment jouer.

Comment activer le mini-jeu Google Play

Le mini-jeu Google Play suit dans le sillage de Dino Run de Google Chrome, apparaissant lorsque vous manquez de connexion Internet. Si vous souhaitez jouer à un moment où vous avez une connexion, un bon moyen de simuler une déconnexion est d’activer le mode avion ou de désactiver manuellement la connexion Wi-Fi et les données mobiles.

Après cela, ouvrez Google Play, où vous verrez un message indiquant “Vous n’avez pas de connexion” et le dessin d’un satellite qui s’est endormi. Juste en dessous, une nouvelle section apparaît qui n’existait pas auparavant: Jouez pendant que vous attendez. Si vous n’avez pas de connexion, mais que Google Play ne vous montre pas l’avis, effectuez une recherche ou modifiez la section.

Google Play vous montre aujourd’hui trois jeux au choix: Montgolfière, Solitaire et Serpent. Le premier est l’œuf de Pâques inclus dans Google Play, tandis que les deux autres sont empruntés à Google Play Games et s’ouvriront dans le cadre de Play Games.

Si vous avez suivi toutes les instructions ci-dessus mais que la section Lire en attendant n’apparaît pas, vous disposez peut-être d’une ancienne version de Google Play. Un bon moyen de forcer cet œuf de Pâques à vous montrer est de passer à une version plus récente du Play Store, comme cette version, dans APKMirror. Voici le résumé des étapes:

Assurez-vous que vous disposez d’une version mise à jour de Google Play, et si ce n’est pas le cas, téléchargez la dernière version

Déconnectez votre mobile d’Internet, par exemple en activant le mode avion

Ouvrez Google Play. Si nécessaire, recherchez le message d’erreur lorsque vous n’avez pas de connexion

Sous Jouer pendant que vous attendez, appuyez sur Jouer sur la montgolfière

Comment jouer au mini-jeu sur Google Play

La montgolfière est un jeu très simple, où vous devez déplacer le ballon d’un côté à l’autre, en maintenant votre doigt appuyé sur l’écran et en vous déplaçant vers la gauche ou la droite. L’objectif est d’obtenir le score le plus élevé possible avant la destruction de la montgolfière.

Pour gagner des points, vous devez survivre le plus longtemps possible et collecter des pièces. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, accélérerDonc, ce qui commence comme un jeu très accessible se transforme bientôt en une sacrée course.

Pour vous aider, vous avez trois objets ou power-ups que vous pouvez collecter pendant votre vol, en les survolant avec la montgolfière, et qui peut faire la différence entre exploser ou dépasser votre précédent record. Ils sont les suivants:

Boule colorée– Vous donne une invincibilité pendant quelques secondes, afin que vous puissiez franchir les pointes quand vous le souhaitez. Lorsqu’il est actif, votre ballon est coloré.

Aimant: attirez les pièces autour de vous, vous n’avez donc pas besoin de vous y rendre pour les capturer. Ils viennent à vous.

La Flèche: Il est difficile de le distinguer à l’œil nu, car il ressemble visuellement à une pièce de monnaie et ralentit la vitesse du jeu.

Les trois “ power-ups ” du jeu

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’y a pas d’objectif au-delà obtenir un score aussi élevé que possible. Le jeu se souviendra de votre dernier score et, pour une raison quelconque, il vous appellera comme si votre nom était ce score, en haut.