Si vous possédez une PS5, profitez de vos jeux partout dans la maison avec votre smartphone Android.

La PlayStation 5 a révolutionné le marché des consoles de jeux vidéo depuis sa sortie, étant pratiquement impossible de s’en procurer une et les prévisions sont qu’il en sera ainsi pendant des semaines. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître à beaucoup, il y a ceux qui y sont parvenus et, si vous en faites partie, vous êtes sûrement heureux de savoir que vous pouvez profitez de vos jeux au-delà de la console elle-même.

Sony a décidé que sa nouvelle génération de consoles dispose de Remote Play (comme c’était déjà le cas sur PS4), donc Les jeux PS5 peuvent également être joués sur PC ou smartphones. Bien sûr, vous pouvez également le faire sur votre mobile Android et nous vous expliquerons comment.

Qu’est-ce que la lecture à distance PS5?

Tout d’abord, nous allons expliquer de quoi nous parlons. Jeu à distance est une fonctionnalité qui vous permet de diffuser et de jouer à vos jeux PS4 et PS5, de changer de jeu, d’afficher l’écran d’accueil de votre console et de naviguer dans les menus de la console sur tout appareil compatible connecté à votre réseau Internet.

Ceci, mis en pratique signifie que vous pouvez démarrer un jeu sur votre console connectée à un téléviseur, mettre le jeu en pause et continuer sur un autre appareil compatible. Bien sûr, nous insistons, il doit être sous le même réseau haut débit. Vous pouvez bien sûr également démarrer le jeu directement sur votre smartphone ou votre PC et le continuer quand vous le souhaitez sur la console.

Comment jouer à PS5 sur Android avec la lecture à distance?

La fonction de lecture à distance est complètement gratuit pour PS5 et PS4. Pour que cela fonctionne correctement, vous devez avoir la console (évidemment) et connectez-le au haut débit de votre maison par câble. Par la suite, l’appareil à partir duquel nous voulons profiter de cette fonction doit être connecté au même réseau Internet et télécharger l’application officielle dessus. Nous devons aussi posséder une commande DUALSHOCK 4 ou DualSense et enfin un jeu.

Appareils Android compatibles

PlayStation n’a pas été trop pointilleux sur les appareils Android qui peuvent tirer parti de la fonction de lecture à distance. Plus précisément, tout smartphone doté Android 7 ou version ultérieure.

Evidemment, disposer de terminaux ou de tablettes plus récents a ses avantages. Et est-ce que si votre mobile a Android 10 ou supérieur vous pouvez vous connecter à une manette sans fil sur PlayStation. Bien entendu, les fonctionnalités les plus avancées de la commande telles que retour haptique, pavé tactile ou déclencheurs adaptatifs ils ne fonctionneront pas au-delà de PlayStation 5.

