Profitez au maximum de Telegram en utilisant des bots pour les jeux, il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts.

En plus d’avoir tout ce dont une application de messagerie a besoin, Telegram propose de nombreux jeux vraiment géniaux. Sans aucun doute, nous parlons d’une plate-forme où il y a des divertissements pour tous les goûts. Pour cette même raison, aujourd’hui nous allons vous dire tout sur les jeux gratuits sur Telegram. Découvrez comment jouer avec vos amis ou simplement à partir d’un chat!

Voulez-vous porter votre expérience avec cette application à un autre niveau? Ensuite essayez les jeux Telegram en 2020. Le processus est simple et en quelques minutes, vous passerez un bon moment sans avoir à quitter l’application.

À quoi ressemblent les jeux Telegram?

Les jeux Telegram sont créés avec HTML5 et les développeurs l’intègrent dans le service de messagerie via des bots. Actuellement, il existe de nombreux mini-jeux dont vous pouvez profiter seul ou en compagnie de vos amis.

Il convient de noter que tous les jeux sont chargés comme des sites Web normaux. C’est-à-dire, vous n’avez rien à télécharger et cela n’augmente pas non plus la taille de l’application Telegram. Parce que? Parce qu’il s’agit de simples liens Web vers des jeux HTML5.

Comment jouer à Telegram depuis un chat?

Sur Telegram, les bots @gamebot et @gamee proposent un grande variété de jeux à apprécier seul ou avec vos amis. Si vous souhaitez jouer via l’application de messagerie, procédez comme suit.

Ouvrez l’application Telegram sur votre mobile. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger à partir du bouton situé sous ces lignes. ouvrez une conversation et mentionnez l’un de ces robots: @gamebot ou @gameeCela fera apparaître la liste des jeux disponibles. C’est aussi simple que vous pouvez jouer sur Telegram avec ces robots.

Comment jouer avec des amis sur Telegram

Ouvrez la conversation de cette personne celui que vous souhaitez inviter à jouer.Mentionnez l’un des bots, dans cet exemple, nous utilisons @gamee.Choisissez le jeu de votre préférence et commencez à jouer.

Lors de la création d’un jeu dans une fenêtre de discussion vous rivaliserez avec vos amis pour le meilleur score pour mener le classement. De cette façon, vous pouvez contester n’importe lequel de vos contacts lorsque vous le jugez nécessaire.

Comment jouer dans les groupes Telegram

Le processus à suivre pour jouer en groupe via Telegram est le même que celui que nous avons expliqué précédemment. Cependant, vous devez mentionner le bot dans un groupe Telegram et non dans une conversation conventionnelle avec une seule personne. Lorsque vous le ferez, tous les membres du groupe pourront concourir pour atteindre le sommet du tableau. Les jeux de télégramme en groupe sont activés très rapidement!

Bien sûr, il y a aussi Jeux de télégramme pour les groupes, comme Werewolf, qui sont ajoutés en tant que membre du groupe. Comment? En cliquant sur le profil du groupe, en touchant l’option “ajouter un membre” et en tapant le nom du bot (dans ce cas @wereworlfbot). Ça ne pourrait pas être plus simple!

Les meilleurs jeux Telegram (2020)

Si vous ne savez pas quel jeu Telegram essayer, vous pouvez en essayer un.

Moto FX

Jeu de moto simple et amusant à jouer sur Telegram. Cherchez-le dans le bot @gamee et défiez vos amis.

Gravity Ninja: Ville d’émeraude

Jeu de plateforme typique dans lequel vous devez esquiver les obstacles que le chemin vous lance, cette fois de la peau d’un ninja expérimenté. Recherchez «Gravity Ninja: Emerald City: dans le bot @gamee et amusez-vous avec ce jeu actif.

Bûcheron

Devenez un bûcheron et faites ce que vous jugez nécessaire pour obtenir le plus de points dans ce jeu Telegram. Jouez à partir du bot @gamebot.

Kung Fu Inc.

Lancer des coups de pied et des coups de poing, continuez à avancer tout en surmontant les obstacles et devenez un expert du Kung Fu. Accédez à ce jeu depuis le bot @gamee et c’est tout.

Sans aucun doute, les jeux sont l'une des raisons les plus importantes pour désinstaller WhatsApp et installer Telegram.