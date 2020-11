Voulez-vous jouer parmi nous sans publicité? Il ne vous faudra que quelques secondes pour suivre les étapes pour vous débarrasser de la publicité.

Écrit par Andrea Cavalieri

Parmi nous C’est l’un des jeux qui est devenu très populaire ces derniers temps. C’est très divertissant, car vous pouvez participer à des jeux avec des joueurs de n’importe où ou créer un jeu privé pour jouer avec vos amis.

Il se peut jouer parmi nous 100% gratuit sur tout appareil mobile avec Android et iOS ainsi que sur PC. Vous pouvez personnaliser votre personnage en changeant son apparence ou devenir le meilleur de tous en accomplissant toutes les tâches que le jeu propose.

Bien qu’il ait beaucoup de choses positives, on pourrait dire que s’il y a quelque chose de “mauvais” à signaler dans Parmi nous sont les annonces qui apparaissent de nulle part pendant les matchs. Cela a du sens car le jeu est gratuit. Contient annonces qui apparaissent à tout moment à l’écran couper un peu la dynamique du jeu et interrompre la vision, ce qui peut être assez irritant.

Sûrement plus d’une fois, vous vous êtes demandé si c’était possible jouer sans avoir à voir les publicités. Heureusement, cela a une solution totalement légale et définitive.

Comment les publicités sont-elles supprimées sur Among Us?

C’est plus facile que vous ne le pensez et cela ne prendra que quelques secondes. Voici les étapes à suivre:

1 – Ouvert Parmi nous.

2 – Sur l’écran principal, touchez l’icône avec le symbole $.

3 – Cliquez sur Supprimez la pub.

4 – Vous verrez le montant à payer pour que les publicités cessent d’apparaître.

5 – En cliquant sur le montant à payer vous serez redirigé vers le options de paiement disponible à votre emplacement.

Après avoir entré les détails de paiement sur la plateforme (et payé), vous verrez votre jeu complètement sans publicité.

Pouvez-vous supprimer les publicités gratuitement et légalement?

Pour supprimer complètement les publicités de Among Us il faut suivre les étapes que nous avons détaillées ci-dessus, jusqu’à présent, il n’y a pas de méthode légale gratuite pour les supprimer.

Quoi qu’il en soit, le coût est très bas, et si vous ne voulez toujours pas dépenser votre argent pour supprimer les publicités de Among Us, vous pouvez choisir de jouer sur ordinateur, lors de la lecture depuis un PC, aucune publicité n’apparaît pendant le jeu, c’est donc une autre bonne option si vous ne voulez pas avoir d’interruptions commerciales pendant les jeux et ne voulez pas payer pour les supprimer.

Maintenant tu sais comment supprimer les publicités de Among Us légalement et pour toujours.