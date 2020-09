Le personnage de Jurnee Smollett sur Pays de Lovecraft, Leticia ‘Leti’ Lewis s’est imposée comme le plus grand héros de la série à ce jour dans la saison 1, épisode 3, « Holy Ghost », qui est un titre qu’elle a certainement gagné. Depuis la première de la série, « Sundown », elle s’est sans crainte poussée contre les attentes de la société, a défié les traditions culturelles et a fait savoir que son indépendance et son autonomie étaient quelque chose qu’elle ne diminuerait jamais pour la commodité de quiconque.

L’un des trois principaux protagonistes établis à «Sundown» aux côtés de son ami d’enfance Atticus (Jonathan Majors) et de son oncle George (Courtney B. Vance), Leti n’a pas eu peur de partir en randonnée à travers le pays dans le Jim Crow Sud en mission de sauvetage pour sauver le père d’Atticus, Montrose (Michael K. Williams). Même lorsqu’ils ont rencontré à la fois des monstres réels et (présumés) fictifs à travers des affrontements avec le racisme et les monstres Lovecraftiens connus sous le nom de Shoggoths, Leti n’a pas bronché dans son esprit tenace et dynamique et sauvage qui est connu pour être utile dans une situation difficile. Vraiment, Atticus et George lui doivent tous deux la vie, alors qu’elle conduisait leur voiture de fuite loin d’hommes armés qui essayaient de les chasser de la ville, et encore une fois quand elle a réussi à les sortir de la situation avec Shoggoths dans les bois, qui a dégénéré en un conflit horrible et sanglant.

Le moment brillant du Leti est venu pendant les événements décrits dans « Holy Ghost », où elle a acheté une maison dans un quartier entièrement blanc avec l’intention de l’utiliser comme pension pour les membres de sa communauté qui avaient besoin d’un endroit sûr pour atterrir. Bien que l’histoire complète de Leti ait encore un certain mystère, elle ne vient clairement de rien et est une femme autodidacte; il a été révélé à la fin de « Holy Ghost » que Christina Braithwhite (Abbey Lee), qui est associée aux dangereux Fils d’Adam lui a donné les moyens d’acheter la maison, mais l’ambition et la détermination de rester contre l’adversité étaient tout le Leti. Au-delà de cela, le personnage rejette la position des femmes de son temps et se distingue des autres filles finales dans les films d’horreur et les stéréotypes des femmes noires dans les médias.

Après que les nouveaux voisins blancs de Leti ont aligné leurs voitures devant chez elle et attaché des briques aux cornes, les faisant hurler constamment, Leti prend les choses en main. Elle ne se tourne pas vers Tic ou aucun autre homme pour obtenir de l’aide. Au lieu de cela, elle prend les choses – et une batte de baseball – sur elle-même, écrase les voitures et enlève les briques sans réfléchir. C’est sa maison et elle tient clairement à la protéger.

Non seulement c’était un grand moment pour le spectacle, mais c’était un moment qui a permis au Leti de s’établir dans sa propre communauté et celle qui la ferait évincer de force, si nécessaire. Cela montre également qu’elle n’a pas besoin d’un homme pour la protéger, ce qui est un trope souvent établi pour les femmes en général, pas seulement les femmes noires, dans les médias. Alors que Tic et Leti jouent clairement à un certain niveau d’enchevêtrement romantique sur Lovecraft Country, elle n’est pas reléguée dans « l’intérêt amoureux », et ne s’appuie pas sur lui dans les moments difficiles.

Plus tard dans l’épisode, elle finit par demander un médium pour l’aider à exorciser les esprits mécontents de sa maison. Ce n’est pas seulement hanté par les esprits agités des Noirs qui ont été assassinés par un médecin blanc, qui possédait auparavant la maison, mais par le médecin lui-même. De toute évidence, il n’est pas non plus content qu’une femme noire ait acheté sa maison. Le médium et Tic sont tous deux mis à l’écart pendant l’exorcisme, mais le Leti intervient et – encore une fois – sauve la mise. Elle met fin aux esprits, bannit le médecin, et il est possible que son contact avec la mort dans l’épisode 2, « Whitey’s On The Moon », lui ait donné une sorte de pouvoirs supplémentaires.

Le début de la saison 1 de Lovecraft Country a fait mention de la mystérieuse lignée de Tic, qui a conduit aux Sons of Adam, un ordre exclusif et entièrement masculin qui est censé être son droit d’aînesse. Tic a montré un peu de puissance dans « Whitey’s On The Moon » en faisant tomber la loge des Sons à Ardham, mais il n’est clairement pas seul. Leti a peut-être été abattu et tué (puis ressuscité) par Samuel Braithwhite (Tony Goldwyn), mais même la mort ne peut pas l’arrêter.

La représentation des femmes noires dans les médias a été scrutée, et à juste titre, pendant des années. Souvent représenté en utilisant des stéréotypes comme le meilleur ami, le compagnon impertinent, ou autrement marchandisé plutôt que d’être mis sous les projecteurs (sauf dans les marchés de niche), le Leti montre qu’il n’est pas difficile de créer un personnage complet et pleinement réalisé qui soit aussi une femme noire . Joué avec brio par Smollett, le personnage se débrouille tout seul et se débrouille avec les hommes, qui sont également commercialisés par les médias pour d’autres raisons et qui le subvertissent également dans Lovecraft Country. La showrunner Misha Green a le doigt sur ce que les gens ont besoin de voir, pourquoi la diversité à la télévision et au cinéma est si importante, et elle et son casting comprennent clairement l’importance de la visibilité parce qu’ils l’ont vécue.

S’inspirant des conséquences d’événements majeurs comme le décès tragique de Chadwick Boseman de Black Panther, il est clair que les héros noirs sont importants pour apporter des voix à la discussion en cours qui ne sont pas toujours offertes à une place à la table. Non seulement les voix noires sont souvent perdues dans le shuffle au lieu d’être mises au premier plan, mais aussi les femmes de couleur sont particulièrement absentes. C’est ici que Leti Lewis fait le plus de bien; elle donne aux jeunes femmes un modèle pour de nombreuses raisons, et elle se trouve également être noire.

Souvent, quand les gens pensent aux années 1950, lorsque le pays de Lovecraft se déroule, ils pensent que les femmes sont les femmes au foyer, s’occupent de leur famille, sont secondaires par rapport à leurs maris. C’est tout à fait comme Pleasantville et d’autres films et émissions de télévision qui se déroulent ou qui proviennent directement de cette époque sont la force motrice de ce à quoi s’attendre des femmes pendant cette période – c’est le stéréotype. C’était aussi le cas pour de nombreuses femmes blanches, mais pas tellement pour les femmes noires. Il existait toujours une misogynie et des inégalités quelle que soit la communauté, mais les femmes noires, historiquement, étaient souvent à l’avant-garde des grands mouvements sociaux de l’histoire des Noirs. Pendant les mouvements des droits civiques, nombre de ses dirigeants les plus éminents – comme Rosa Parks, qui a lancé les boycotts des bus en Alabama – étaient des femmes.

Vraiment, le Leti défie également ces normes pour les personnages blancs. Puisque c’est la norme que les gens voient à la télévision, surtout dans un contexte romantique, cela semble étranger. Romantiquement parlant, elle diffère des femmes de l’époque en ce qu’après qu’elle et Tic ont eu une brève rencontre sexuelle dans une salle de bain – où il prend sa virginité – elle non seulement ne le lui dit pas et le fait passer pour ses règles étant arrivées tôt. , mais quand elle le lui révèle plus tard, elle n’agit pas comme si c’était un réel inconvénient. Traditionnellement, un événement comme celui-ci – surtout compte tenu de la période – serait une excellente occasion pour un personnage de s’attarder sur l’événement et de lui permettre de le plonger dans une spirale profonde et dépressive ou de le voir devenir le catalyseur pour poursuivre sans relâche son intérêt amoureux. , pour le meilleur ou pour le pire.

Alors que Leti et Tic semblent avoir des sentiments l’un pour l’autre, il n’y a pas de sentiment d’urgence. Elle a d’autres choses sur lesquelles se concentrer: une vie, une pension, des problèmes familiaux et des aspects de sa personnalité qui ne sont pas définis par son intérêt amoureux. Cela fait partie de ce qui fait Pays de Lovecraft et Leti tous deux si spéciaux – ils obligent le public à s’attendre à l’inattendu et sont également prêts à faire une réelle différence.

