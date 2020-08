Le COVID-19 n’empêche pas un campeur de laboratoire de chimie de la mettre un peu en désordre. (Photo du Centre des sciences du Pacifique)

Le Pacific Science Center de Seattle a pris ses propres messages sur l’innovation et l’ingéniosité à cœur cet été et a créé une série de camps pour enfants à l’époque du COVID-19, non seulement à distance, mais également en personne.

L’organisation à but non lucratif vient de terminer 10 semaines de camps, avec près de 1 500 enfants participant au spacieux campus de Seattle et dans trois sites partenaires, et 1 500 autres enfants inscrits aux camps virtuels du Centre des sciences, y compris des étudiants de l’extérieur de l’État. En une année où la pandémie a anéanti de nombreux projets d’été précieux, les camps ont été un sursis bienvenu.

«Nous avons entendu très clairement des adultes que cela était non seulement nécessaire, mais aussi une bouée de sauvetage pour certains», a déclaré Diana Johns, vice-présidente des expositions, de l’engagement scientifique et de la sensibilisation du centre.

Les camps en personne suivaient les directives de sécurité de l’État, ce qui signifiait la création de groupes de neuf enfants maximum et d’un conseiller, en restant à 6 pieds de distance et en portant des masques. Les enfants allaient et venaient du camp par plusieurs entrées au centre pour limiter les contacts, et les gousses avaient des salles de bain désignées.

Un campeur de laboratoire de dissection. (Photo du Centre des sciences du Pacifique)

Aucun incident de nouveau coronavirus n’a été signalé parmi les éducateurs du camp ou les enfants, qui ont participé aux camps d’une semaine jusqu’à sept heures par jour.

Il y a eu d’importantes préoccupations et débats sur l’opportunité et la manière de rassembler les enfants en toute sécurité pour l’école et les camps, la plupart des élèves de Washington retournant dans des classes entièrement ou partiellement éloignées cet automne. Bien que le programme du Centre des sciences ait des caractéristiques uniques, il a démontré que l’enseignement en personne pour les enfants de la maternelle à la huitième année peut fonctionner, mais il y a des défis à gérer.

«Le plus dur, c’est que vous demandez aux enfants de ne pas être si« gamins »- vous leur demandez de ne pas se toucher et de garder cette chose sur votre visage, ce qui est difficile pour les jeunes enfants en particulier», a déclaré Johns. Mais en même temps, a-t-elle ajouté, «ce qui était clair, c’était à quel point cela signifiait pour ces enfants d’être avec d’autres enfants.»

Ce fut le cas pour Elissa Fernandez et ses trois fils. Les garçons, âgés de 8, 12 et 14 ans, se sont vus offrir des places dans les sessions virtuelles, mais la famille n’a pas accès à Internet chez eux à Burien, au sud de Seattle. Elle a demandé à ses enfants s’ils étaient prêts à y aller en personne.

«Ils ne sont pas vraiment sortis depuis le début de COVID. Je n’étais pas sûr qu’ils puissent porter un masque », a déclaré Fernandez. Les garçons ont sauté sur l’occasion et bien qu’ils aient des problèmes sensoriels, les masques ont bien fonctionné pour eux. «J’étais vraiment inquiète», a-t-elle dit, «mais ce n’était pas un problème.»

Le fils de 12 ans de Fernandez s’est inscrit au camp de machines sous-marines et était ravi de construire un sous-marin. Ce sont les seuls camps auxquels ses enfants sont allés cette année; leur équipe de natation et leurs camps sportifs habituels ont tous été annulés.

Les aventures dans l’océan sauvage étaient l’un des camps proposés aux campeurs de la maternelle et du primaire. (Photo du Centre des sciences du Pacifique)

Le Centre des sciences offrait la plupart de sa gamme de camps habituelle, y compris l’apocalypse zombie, la lutte contre les mythes, la certification d’espionnage et la science de la cuisine.

Avec environ 3 000 campeurs d’été, la participation a diminué d’environ 2 500 enfants par rapport à une année normale – ce qui est sans doute toujours impressionnant étant donné la nature sans précédent de la situation.

L’organisation a fourni 160 bourses financées par des donateurs à des campeurs, une augmentation considérable par rapport à l’année dernière. Il reçoit 265 000 $ de soutien de la loi fédérale CARES, octroyé par le biais du comté de King, qui couvrira environ un mois de frais pour le personnel du camping. L’organisme à but non lucratif exécute toujours les chiffres pour voir comment l’été s’est déroulé dans son ensemble.

Le Centre des sciences a du mal depuis des années à trouver une assise financière stable, en partie grâce aux coupes importantes dans le financement gouvernemental qui ont commencé il y a plus de dix ans. Le PDG, Will Daugherty, a pris la relève en 2015 et a mis en œuvre une approche entrepreneuriale des opérations, offrant de nouveaux programmes pour les enfants et les adultes afin d’augmenter la participation et le soutien.

L’organisme à but non lucratif a fermé ses portes à la mi-mars et a licencié plus de 300 travailleurs. Certains employés sont revenus pour l’été, mais le personnel sera de nouveau contracté à la fin des camps. Le centre continuera d’ajouter des vidéos et des activités en ligne grâce à son programme Curiosité à la maison.

Ces campeurs de super-héros sont restés à 6 pieds l’un de l’autre et portaient des masques pour rester en sécurité. (Photo du Centre des sciences du Pacifique)

Maintenant, le Centre des sciences est en train de déterminer ce que l’automne apportera et comment il peut continuer à soutenir la communauté. Les plans pourraient inclure des excursions virtuelles sur le terrain; soins avant ou après l’école; et accueillir sur place des étudiants qui font de l’apprentissage à distance et ont besoin d’aide pour se connecter à l’enseignement, prendre des pauses et gérer leurs journées, avec la possibilité de dispenser également des cours de sciences. L’organisme à but non lucratif s’entretient avec les écoles publiques de Seattle et d’autres districts pour voir quel rôle il pourrait jouer.

Une préoccupation croissante concernant l’enseignement à distance est la création de micro-écoles ou de modules pandémiques pour aider les enfants et les familles à naviguer dans l’école en ligne. Les familles plus aisées ont plus de facilité à organiser et à payer des micro-écoles, ce qui laisse les étudiants à faible revenu moins soutenus et désavantagés. Les experts en éducation ont appelé à la formation de programmes communautaires conformes à ce que le Centre des sciences envisage.

«L’objectif», a déclaré Johns, «essaie constamment de faire tout ce que nous pouvons avec des ressources assez limitées à ce stade.»

Note de l’éditeur: Le financement de la série Impact de . est fourni par la Singh Family Foundation à l’appui du journalisme de service public. Les rédacteurs en chef et les journalistes de . fonctionnent de manière indépendante et conservent un contrôle éditorial complet sur le contenu.