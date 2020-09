Les chercheurs développent des moyens d’utiliser les indices de la vie végétale pour trouver des corps humains dans les zones boisées.

Les patrouilles à pied et les équipes de sauvetage ont souvent du mal à trouver des corps dans les forêts épaisses, mais les plantes peuvent réagir fortement à la présence d’humains en décomposition et offrir une balise pour alerter les équipes de recherche que quelque chose est enterré ou en décomposition à proximité.

À l’avenir, les plantes pourraient être un outil essentiel pour retrouver les personnes disparues dans les régions forestières.

Un nombre surprenant d’humains finissent par mourir dans les zones boisées. Que ce soit par un tragique accident de leur corps après avoir été placé là par un individu tentant de cacher les restes, les équipes de recherche peuvent trouver incroyablement difficile de trouver des restes humains dans des bois épais, même avec l’aide de chiens.

Désormais, une nouvelle étude publiée dans Trends in Plant Science offre la possibilité que les plantes soient un allié majeur dans la recherche de corps en décomposition. L’idée étant que lorsque le corps humain se décompose, il peut modifier considérablement la composition du sol et ainsi affecter toutes les plantes poussant à proximité. Ces plans peuvent ensuite servir de balise, alertant les équipes de recherche sur les domaines d’intérêt.

La recherche, qui a été menée par une équipe de l’Université du Tennessee, indique des changements dans le comportement des plantes en présence de cadavres en décomposition. Ils appellent la zone immédiate autour d’un corps une «île de décomposition des cadavres» car elle se distingue du reste du sol forestier de manière significative.

«Lorsque des personnes disparaissent et meurent – que ce soit par des causes naturelles ou par un acte criminel – leur corps commence à se décomposer si le temps est chaud», écrit Neal Stewart, co-auteur de la recherche, dans The Conversation. «Et s’ils se décomposent dans la forêt à l’ombre, retrouver et récupérer leur corps peut être difficile, voire impossible. Une solution consiste à apprendre comment les plantes réagissent à la décomposition des humains, puis à «écouter» ce qu’elles nous disent sur les personnes qui sont mortes sous leurs auvents. »

L’une des plus grandes contributions d’un cadavre au sol sur lequel il repose est un important afflux d’azote. Les plantes ont tendance à aimer l’azote, ce qui provoque une poussée de croissance et incite les feuilles des plantes environnantes à devenir plus vertes que la normale. Comme le souligne Stewart, d’autres changements peuvent être présents en fonction des médicaments qu’une personne prenait ou des métaux trouvés dans son corps.

Les chercheurs ont encore un long chemin à parcourir avant que leur cadre de prise en compte de la vie végétale puisse être mis en pratique, mais leurs premiers travaux sont prometteurs. Certains des obstacles à surmonter comprennent la façon de différencier les changements dans la vie végétale d’un humain mort par rapport à un animal de taille similaire, comme un grand cerf. À l’avenir, l’équipe espère mieux comprendre «ce que les arbres et les arbustes ont à nous dire sur les personnes disparues».

