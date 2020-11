Avec l’essor de la numérisation, la gestion d’une entreprise en ligne est devenue une tâche plus complète que jamais. Fondamentalement, c’est parce que c’est un moyen rentable d’atteindre de nouveaux publics pour guider et renforcer la croissance de l’entreprise. Maintenant, les différences dans les portails peuvent être bien plus importantes que ce que nous observons à l’œil nu. Par conséquent, dans cet article, nous voulons passer en revue comment les entreprises en ligne classent leur sites Internet, et quelles sont les caractéristiques uniques qui peuvent être appréciées dans chaque cas.

La première chose à penser est que si certaines pages sont fructueuses même dans leurs versions les plus basiques, de nombreuses industries ont tendance à concevoir leurs sites Web d’une autre manière, jusqu’à ce qu’elles créent une plate-forme facile à utiliser. C’est là que l’importance de la catégorisation entre en jeu, car beaucoup utilisent ce concept pour manipuler l’interactivité du consommateur de la manière souhaitée. Bien que de l’extérieur, cela semble être une mauvaise idée.

Exemples de catégorisation spécifiques au secteur

Comme nous l’avons dit, la catégorisation des sites Web faciles à utiliser est devenue une nécessité au 21e siècle. Il ne suffit plus d’avoir une plateforme numérique. Après tout, chaque startup en possède un. Les entreprises doivent maintenant déterminer comment elles souhaitent étiqueter leurs produits et services. En ce sens, nous pourrions dire que l’industrie des casinos en ligne est l’une des plus spécifiques lors de la catégorisation.

Examinez simplement comment les entreprises en ligne fonctionnent avec les sites Web de casino. Normalement, ils nous permettent d’explorer leurs offres dans différentes sections, afin que nous puissions découvrir les lancements, les fournisseurs, les jeux populaires, les vidéos sur chaque machine, etc. La navigation à distance joue un rôle fondamental.

Grâce à cela, ils maximisent les chances que les joueurs se plongent dans l’une des nombreuses options qui s’offrent à eux. Sans aller plus loin, c’est quelque chose de similaire à ce que font les grandes multinationales de la mode. Les produits sont classés par marques, oui, mais aussi par styles, par couleurs, etc. Il y a ce qu’on appelle un «chevauchement entre les catégories». Dans chaque recherche, nous rencontrerons le produit encore et encore.

Cependant, il est évident que les spécialistes qui conseillent ces entreprises considèrent que les mêmes postulats ne peuvent s’appliquer à toutes. Pour cette raison, nous en trouvons comme Spotify, qui adoptent une approche différente de la catégorisation, c’est le moins qu’on puisse dire. La plateforme de streaming musical classe ses offres par genre, bien que la plupart des recommandations du service soient basées sur les habitudes des auditeurs.

Pourquoi les conceptions varient-elles selon les industries?

En fait, l’une des principales raisons pour lesquelles les conceptions varient d’une entreprise numérique à l’autre est liée à leurs objectifs respectifs. En effet, la gestion des catégories peut aider à stimuler l’engagement des consommateurs de manière réfléchie. C’est parfaitement courant chez les détaillants de mode.

Maintenant que nous sommes à la veille d’une nouvelle édition du Black Friday, nous pouvons voir par nous-mêmes. De nombreuses entreprises de vêtements offriront des rabais. Mais, pour accéder aux articles en promotion, il faudra passer par plusieurs autres onglets au sein du site… des produits qui n’ont pas de rabais.

En d’autres termes, ce qu’ils essaient de faire est de guider les utilisateurs à travers un site Web de la manière la plus planifiée possible. Bien qu’il soit nécessaire d’inclure des filtres ajustables ou des listes déroulantes de suivi de produits spécifiques pour affiner davantage la catégorisation. Tout cela, bien sûr, tant que les revenus ne sont pas affectés.

Différentes entreprises en ligne, différents sites Web, différents objectifs

Dans les deux cas, les objectifs respectifs d’une entreprise déterminent sa position sur la catégorisation. De nos jours, l’approche la plus courante est celle adoptée par les marchés des casinos et de la mode, qui donnent la priorité aux classements qui se chevauchent par rapport aux autres. Mais qui sait? Peut-être que d’ici peu, les stratégies dominantes ressembleront à celles de Spotify. Ceux-ci sont plus enclins à l’expérience personnelle et personnalisée de l’utilisateur.

