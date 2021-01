Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La fondation Juegatearapia est une organisation dont le but est de faire des jeux vidéo un bien social et une contribution pour les personnes qui, dans des moments difficiles, ont besoin de force pour progresser. La fondation lance généralement des campagnes afin de collecter des dons ou de promouvoir le bien commun, c’est pourquoi Juegaterapia a récemment réalisé un documentaire sur les jeux vidéo et comment ils peuvent aider à guérir les enfants atteints de cancer.

Ce documentaire intitulé “The chemo playing is flying by” est raconté par la voix de Alejandro Sanz et explore comment les patients subissant une chimiothérapie ressentent moins de douleur lorsqu’ils jouent à des jeux vidéo, devenant ainsi une thérapie alternative et non pharmacologique pour réduire la douleur. Le documentaire est basé sur l’étude “L’association entre le soulagement de la douleur à l’aide de jeux vidéo et une augmentation du tonus vagal chez les enfants atteints de cancer: étude d’observation analytique avec une méthodologie pré / post-test quasi expérimentale”, publiée dans la revue “Journal of Medical Internet Recherche », qui a la participation de professionnels du même centre médical.

Voici comment le Dr Mario Alonso Puig commente l’idée de faire des jeux vidéo une thérapie:

«Lorsqu’un enfant est absorbé par un jeu qu’il aime, cette absorption complète paralyse cette génération de pensées dérangeantes qui produisent de l’anxiété, génèrent de la douleur et activent le système nerveux sympathique, étant donné l’interaction étroite qui existe entre l’esprit et le corps. Grâce à l’absorption pleinement en jeu, l’enfant malade active son système nerveux parasympathique. Cette autre division du système nerveux végétatif a deux fonctions. D’une part elle favorise l’interaction sociale et d’autre part, elle aide à maintenir l’homéostasie ou l’équilibre interne de l’organisme, en réduisant également détérioration des divers organes du corps. “

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, le documentaire La Quimio Jugando se Pasa Volando est désormais disponible sur les plateformes Amazon Prime Video et Filmin.

