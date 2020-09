Le stockage des appareils mobiles a toujours été un problème, surtout lorsque nous avons utilisé trop et pendant longtemps le même. C’est pourquoi il est essentiel de savoir comment libérer de l’espace de stockage sur Android.

À l’heure actuelle, nous pouvons trouver différents appareils avec un espace de stockage assez important allant jusqu’à 256 Go, par exemple. Cependant, si votre appareil Android a 64 Go ou même 32 Go. Si vous ne conservez pas la plupart des fichiers dans le cloud, vous manquez rapidement d’espace.

Sur le papier, cela peut sembler une grande quantité d’espace. Cependant, de jour en jour, nous utilisons davantage le téléphone, les différentes applications que nous avons installées consomment beaucoup d’espace. Sans oublier si vous avez plusieurs groupes WhatsApp où de nombreuses images et vidéos sont généralement envoyées.

Le stockage en nuage comme Google Drive, par exemple. C’est une excellente option pour enregistrer toutes les photos et vidéos en économisant une énorme quantité d’espace sur notre téléphone mobile.

Cependant, vous aurez peut-être encore besoin libérer un peu plus d’espace de stockage sur votre Android. Pour cela, nous avons ce guide détaillé où nous vous dirons tout ce que vous pouvez faire pour libérer de l’espace.

Libérez de l’espace avec l’outil Android

Chaque appareil Android comporte une section intitulée « Espace de rangement«Ici, nous ne serons pas seulement en mesure de voir combien d’espace nous occupons sur notre appareil. Nous pourrons également libérer de l’espace.

La première chose que nous allons faire est d’aller dans le menu de « Réglage« Ou »Paramètres». Pour cela, nous pouvons faire glisser la partie supérieure de notre appareil (où nous voyons les notifications) deux fois et dans la partie inférieure droite, nous verrons une icône sous la forme d’un engrenage. Une fois dans les options de configuration, nous devrons chercher la section de « Espace de rangement« . Ici, nous pouvons voir tout ce que nous avons sur notre appareil divisé par catégories. Appuyez sur le bouton ».Libérez de l’espace« Situé en haut de l’écran. Il nous renvoie à une autre section où nous pouvons voir différents types de fichiers, également organisés par catégories, par exemple: fichiers inutiles, doublons, anciennes captures d’écran, fichiers multimédias WhatsApp, applications que nous n’utilisons pas, les fichiers téléchargés et lourds. Pour supprimer tous les fichiers de cette catégorie, il faut appuyer sur le bouton « Sélectionnez et libérez de l’espace« . Dans ce nouvel écran, nous devrons sélectionner tous les fichiers puis appuyer sur le bouton »supprimer».

Certains appareils Android ne disposent pas du « Libérez de l’espace«Ce dont nous avons discuté plus tôt. Cependant, nous pouvons éliminer catégorie par catégorie les différents fichiers que nous avons sur notre appareil.

Dans la section « Espace de rangement« Nous sélectionnons l’une des catégories comme »Musique et audioNous verrons les applications associées à cette catégorie. Par exemple, dans lequel nous avons sélectionné, Spotify ou Youtube Music pourraient apparaître. Si nous touchons l’une de ces applications, nous aurons les options de « Effacer le stockage« Ou »Vider le cache». Si vous décidez de cliquer sur « Effacer le stockage« Vous devez garder à l’esprit que cela supprimera non seulement tous les fichiers que vous avez téléchargés à partir de ladite application, mais que vous devrez également vous reconnecter. En laissant cela de côté, chaque catégorie a une section plus générale de »Registres”Où vous pouvez supprimer tous les fichiers qui ne sont liés à aucune application.

Avec l’appli Google

L’application Google est vraiment excellente pour libérer de l’espace de stockage sur notre appareil. C’est l’un des outils que vous pouvez installer à partir du Play Store. Avec cette application, vous pouvez gérer tous les fichiers sur votre appareil mobile.

De cette façon, vous pourrez avoir un ordinateur entier, supprimer tous les fichiers que vous voulez en détail sans perdre aucune information. Sur différents téléphones portables « Déposé par Google”Livré pré-installé. Nous gagnons beaucoup de temps avec cet outil, car nous n’aurons pas à libérer de l’espace manuellement.

