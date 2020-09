Bien qu’il existe de nombreuses méthodes pour libérer de l’espace sur Android, la plupart d’entre elles reposent sur des services qui n’ont pas été développés par Google, le père de ce système d’exploitation. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons toujours de tenter votre chance en premier avec vos propres solutions, comme l’application Fichiers, initialement publiée pour Android Go. Mais comme il est désormais disponible pour toutes les gammes, nous pensons qu’il est temps d’apprendre à en profiter, et libérer de l’espace sur Android avec Fichiers Google. Voyons comment faire.

Comme nous l’avons dit, il s’agit d’un outil créé par la société nord-américaine elle-même, en pensant avant tout aux utilisateurs d’appareils disposant d’un espace de stockage limité. Cependant, il a eu un tel succès que maintenant nous pouvons tous en profiter si nous voulons réduire l’espace occupé par le contenu.

Les tâches effectuées par Files sont variées et, dans presque tous les cas, extrêmement utiles. Ils vont de la suppression de fichiers indésirables à la recherche d’autres doublons en ne laissant qu’un seul d’entre eux. Nous parlons de fonctionnalités que d’autres programmes ont, c’est vrai, mais ici, nous n’avons pas à subir une publicité agaçante ou quelque chose du genre.

Étapes pour libérer de l’espace sur Android avec des fichiers

Supprimer les fichiers inutiles

« Comment se fait-il que j’aie des fichiers inutiles si je supprime tout ce que je n’utilise pas? » Beaucoup de gens acceptent ce travail, c’est vrai. Mais, malgré tout, il reste des fichiers sur le système qui ne remplissent aucune fonction spécifique. Comme ils prennent de la place, il est préférable de les supprimer une fois pour toutes. Les fichiers peuvent le faire en quelques secondes.

En vivant étroitement avec l’ensemble de l’écosystème Android comme les deux produits Google, l’avantage est qu’un fichier important ne sera jamais supprimé. Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter la liste des éléments qui ont été classés comme inutilisables – avec leurs raisons spécifiques – pour confirmer ou refuser leur suppression un par un.

Supprimer des photos de Google Photos

Une autre façon de libérer de l’espace sur votre mobile consiste à supprimer les photos déjà sauvegardées de Google Photos. Après tout, au fil des semaines, nous ajoutons de plus en plus d’images. Google nous recommande, en ce sens, d’éliminer tous ceux qui ont plus de 30 jours et qui sont pris en charge.

Bien sûr, rappelez-vous toujours que ces copies de sauvegarde, par défaut, limitent les photos à 16 mégapixels.

Adieu les fichiers en double

Il est assez courant de télécharger deux fois un PDF pour le travail ou l’université. On les oublie après les avoir éliminées, et peu à peu elles s’accumulent jusqu’à occuper beaucoup d’espace dans le système. L’une des raisons pour lesquelles il est facile de libérer de l’espace sur Android avec des fichiers est qu’il fonctionne seul dans ces cas. L’application se charge de suivre les fichiers en double avec une grande précision, en favorisant le nettoyage.

Adieu le contenu de WhatsApp, Telegram et autres

Un bon pourcentage d’utilisateurs ont des téléchargements de fichiers activés à partir de plates-formes de messagerie instantanée telles que WhatsApp, Telegram, etc. Encore une fois, ces éléments s’accumulent et, au moment où nous nous en rendons compte, ils consomment littéralement plusieurs Go de stockage. Les fichiers vous les montreront, mais nous vous conseillons de ne pas donner Tous les éléments, mais de voir lesquels vous intéressent, et d’éviter de les supprimer en particulier.

Assez de fichiers téléchargés et volumineux

Ensuite, il y a une autre section qui correspond spécifiquement aux gros fichiers ou fichiers que nous avons téléchargés et que nous cessons bientôt d’utiliser. Les fichiers vous donnent un accès rapide à eux afin que vous puissiez les supprimer quand vous le souhaitez, et c’est une bonne chance de se débarrasser de quelques contenus, mais très lourds.

Et n’oubliez pas les applis!

Bien qu’il soit courant pour nous d’accorder un peu plus d’attention aux applications que nous avons installées et de les supprimer lorsque nous arrêtons d’en profiter, cela ne fait pas de mal que Files nous fournisse un peu d’informations à ce sujet. En fin de compte, l’intelligence Android en sait plus que nous sur les applications que nous utilisons et celles que nous n’utilisons pas, et en supprimant certaines de ces dernières, vous pourrez libérer suffisamment d’espace pour en installer ultérieurement d’autres dont vous avez besoin.

Combien d’espace pouvez-vous libérer avec Google Files?

Il n’est pas facile de prédire combien d’espace permet de libérer des fichiers. Ce qui se passe, c’est que tout dépend de l’espace de stockage d’origine du terminal, du type de fichiers que nous y avons stockés, etc. Dans tous les cas, vous pouvez être sûr que, sans trop d’effort, vous serez en mesure de libérer quelques Go du système en quelques minutes.

