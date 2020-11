Avec WhatsApp, cela se passe comme avec presque tous les outils d’échange de messages et de fichiers: au départ, il a un poids très gérable mais au fil du temps, il se gonfle jusqu’à occuper une bonne partie de la mémoire interne de notre téléphone. Les souvenirs grandissent avec presque chaque génération mais nettoyer les fichiers anciens et inutiles a toujours été une habitude très saine Et maintenant, WhatsApp a rendu les choses beaucoup plus faciles.

Il y a quelque temps, WhatsApp a annoncé qu’il préparait un nouvel outil pour gérer les fichiers téléchargés sur notre téléphone via ses conversations, groupes et listes et après avoir traversé la version bêta, il est ici. Plus précisément, la fonctionnalité devient une nouvelle section des paramètres appelée “Gérer le stockage “et vous pouvez l’utiliser comme suit.

Libérez de l’espace sur WhatsApp avec l’outil officiel

Comme nous l’avons dit, la nouvelle fonction de gestion du stockage interne de WhatsApp est installée dans la section des paramètres, il n’est donc pas nécessaire de télécharger une application ou un utilitaire externe. Tout est à l’intérieur de la maison et pour l’utiliser, nous n’aurons qu’à faire ce qui suit. Pour commencer, ouvrir le menu des paramètres de WhatsApp, bien sûr.

Une fois que nous sommes dans les paramètres, nous n’avons qu’à chercher la quatrième section dont le nom est “Stockage et données“et y accéder. A l’intérieur, nous verrons ce que nous trouvons”Gérer un espace de rangement “ en haut des nouvelles options, et il nous indiquera, d’emblée, combien d’espace les fichiers téléchargés occupent sur notre téléphone mobile.

Une fois à l’intérieur, WhatsApp commence par nous dire combien vos fichiers téléchargés occupent et combien d’espace dont nous disposons sur le téléphone. Dans le cas de trouver des fichiers volumineux (plus de 5 Mo, plus de 15 Mo) ou des fichiers transférés plusieurs fois, nous les ferons résumer dans la partie supérieure pour pouvoir y accéder directement. Juste après nous aurons les différentes conversations et groupes commandé du plus grand au plus petit espace utilisé par vos fichiers. Ici, ils comptent tous: images, fichiers audio, fichiers vidéo, documents …

Nous n’aurons qu’à accéder aux conversations qui nous intéressent pour vérifier les fichiers auxquels il est associé (et téléchargé sur notre téléphone). Avec un simple clic sur eux, nous pouvons les voir et avec un appui long, le bouton apparaîtra pour envoyer ledit fichier à la poubelle et ainsi libérer de l’espace sur notre téléphone mobile. Nous vous laissons ci-dessous le processus résumé.

Nous accédons aux paramètres Nous accédons au stockage et aux données Nous accédons Gérer le stockage Nous accédons à chaque conversation pour supprimer les fichiers que nous voulons

Partagez Comment libérer de l’espace sur WhatsApp facilement avec le nouvel outil de gestion du stockage