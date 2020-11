Avec cette astuce, vous pouvez télécharger des vidéos sur TikTok et Instagram en même temps et sans perdre de temps.

Écrit par Willennys Martínez

Saviez-vous que vous pouvez liez TikTok et Instagram pour partager vos vidéos en une seule étape directement sur les deux réseaux sociaux? Alors pourquoi ne pas réunir les deux plates-formes pour tirer le meilleur parti de vos vidéos?

Tandis que Instagram propose différentes options pour créer de courtes vidéos de différents thèmes et partagez-le directement sur votre compte, nous savons que TikTok est actuellement le roi de ce médium.

Pour savoir étape par étape comment vous pouvez connecter les deux réseaux sociaux et tirez le meilleur parti de vos vidéos, continuez à lire ce tutoriel.

Comment connecter votre compte sur Instagram avec TikTok

Pour associez votre compte Instagram à TikTok c’est très facile. Il vous suffit de suivre ces étapes:

Entrez dans l’application TikTok et accédez à votre profil, puis accédez à l’option Modifier le profil.

Ensuite, allez dans la section Instagram située en bas. Ensuite, vous serez dirigé vers la page Instagram pour vous connecter avec votre compte avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Une fois que vous avez entré vos données, l’application vous demandera si vous souhaitez enregistrer les informations ou non. Choisissez celui que vous préférez.Maintenant, vous devez autoriser l’application à mettre fin à la connexion et c’est tout. Vous avez déjà les deux profils liés facilement et rapidement.

En plus de la possibilité de associez votre compte TikTok à Instagram, la plateforme vous permet de la synchroniser avec Youtube.

Le processus est exactement le même, seulement vous devez sélectionner YouTube au lieu d’Instagram et vous connecter avec votre compte Google.

Quel est l’avantage d’ajouter Instagram à TikTok?

L’ajout d’Instagram à votre profil TikTok a ses avantages. En tant que créateur de contenu, il est important que le plus grand nombre de personnes possible vous connaisse et la meilleure façon de le faire est d’utiliser les réseaux sociaux.

N’oubliez pas que l’audience sur TikTok n’est pas la même sur Instagram et vice versa. De cette façon, vous pouvez atteindre un public plus large, croître plus rapidement et rendre votre contenu viral sur toutes les plateformes.

Bien sûr, sans oublier que c’est une excellente idée dans ce cas, de nourrir les deux comptes avec du nouveau contenu créé entièrement par vous.

Comment télécharger des vidéos TikTok directement sur Instagram

Si vous souhaitez télécharger une vidéo sur Instagram directement à partir de TikTok, vous pouvez facilement le faire en suivant ces étapes:

Enregistrez et modifiez la vidéo de TikTok et enregistrez-la sur votre appareil.Maintenant, accédez à votre navigateur (Chrome, Safari ou tout ce que vous utilisez sur votre mobile) et entrez Kapwing, un outil en ligne qui vous aidera à redimensionner la vidéo que vous avez enregistrée sur TikTok . C’est totalement gratuit et en ligne, donc il ne nécessite aucune installation. Téléchargez votre vidéo en sélectionnant l’option Créer pour l’ajuster automatiquement aux dimensions requises pour Instagram. Ce processus ne prend que quelques secondes. Une fois le processus terminé, téléchargez la vidéo redimensionnée au format .MP4 et partagez-la sur Instagram.

Il est important que vous sachiez que les proportions des vidéos Instagram et TikTok ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans TikTok, le format est 9:16 car les vidéos sont généralement enregistrées verticalement, tandis que pour les publications Instagram, le format recommandé est compris entre 4: 5 et 1,91: 1, quelque chose de plus carré.

Pour cette raison, il est important de redimensionner les vidéos avant de les télécharger en tant que publication, afin qu’elles s’adaptent correctement aux formats demandés par Instagram.

Cependant, si vous souhaitez les télécharger dans vos histoires, le format TikTok vous sera utile et vous n’aurez pas besoin de les redimensionner.

Puis-je dissocier à nouveau les comptes?

Au cas où tu veux dissocier votre compte Instagram de TikTok, Le processus est très simple. Vous devez simplement:

Entrez dans l’application TikTok et accédez à votre profil, puis accédez à l’option “Editer le profil”Ensuite, allez dans la section Instagram située en bas, à ce stade, sélectionnez l’option Dissocier. De cette façon, TikTok supprimera vos informations d’Instagram et les deux profils seront séparés.

Maintenant que vous savez comment partager vos vidéos TikTok sur Instagram, qu’attendez-vous? Libérez votre créativité et créez un contenu unique et amusant qui vous identifie.

Image | Unsplash I, Unsplash II