Le téléphone portable étant devenu aujourd’hui un outil indispensable pour beaucoup (que ce soit pour les loisirs ou le travail), le à court de batterie au moment le plus inopportun cela peut être un problème. Les téléphones d’aujourd’hui, bien qu’ils aient des performances améliorées, sont loin de durer une semaine sans les rapprocher du chargeur (hélas, Nokia 3310).

Outre les méthodes habituelles d’économie de batterie, il y a aussi l’effort des développeurs et fabricants, qui tout en améliorant leurs systèmes d’exploitation en optimisant leur fonctionnement, ajouter des outils pour limiter la consommation d’énergie à tout moment des applications. Le problème survient lorsque ces limitations empêchent ces applications de fonctionner correctement, ce que nous allons maintenant voir comment peut être résolu en quelques étapes.

Suppression (ou ajout) de limitations

Si vous avez un téléphone Android dans la main, vous en avez sûrement un application ou mode pour limiter la consommation d’énergie. Celles-ci établissent une limite qui s’active en dessous d’un certain niveau de charge, annulant des fonctions telles que Wi-Fi, Bluetooth, abaissant la luminosité de l’écran … Mais avec ces modes, nous trouvons également comment des limites peuvent être fixées pour les applications un par un.

Dans ce cas, le problème est posé car en limitant ces applications, nous pouvons les empêcher de fonctionner comme elles le devraient. Ainsi, par exemple, si WhatsApp ou Gmail ne vérifient pas constamment le contenu, ils ne pourront pas nous avertir si nous avons de nouveaux avis. C’est quelque chose que nous pouvons résoudre en vérifiant une section qui peut varier pour chaque marque mais qui est généralement très similaire.

Samsung Galaxy

Dans le cas de la gamme Samsung Galaxy avec ON UI 2.x Pour contrôler les applications qui restent inactives ou actives, nous devons entrer dans la section “Paramètres” du téléphone et rechercher “Maintenance de l’appareil” puis cliquez sur “Batterie”.

Une fois sur batterie, il faut entrer dans le “Mode économie de batterie” où nous pouvons voir les applications qui restent actives et inactives et ajouter à chaque liste celle qui nous intéresse le plus.

Pixel

Dans le cas de l’utilisation d’un modèle de la gamme Pixel (pour les tests d’un Pixel 4 avec Android 11) et souhaitant contrôler la gestion des applications, il faut accéder au “Réglages” et une fois à l’intérieur, cliquez sur “Applications et notifications”. Dans la liste entière, vous devez choisir “Accès aux applications spéciales” puis cliquez sur “Options de batterie”.

À ce moment vous aurez accès à toutes les applications installées sur votre téléphone et vous serez en mesure de déterminer quels sont ceux qui doivent ou non avoir une sorte de restriction.

Xiaomi

Si le vôtre est un téléphone Xiaomi, la gestion des applications et de leur consommation de ressources se fait dans la section “Batterie” dans le “Réglages” généraux de téléphone. Lors de l’entrée “Batterie” Nous allons voir une liste de sections et cliquer sur l’option “Économie de batterie dans les applications “.

À ce stade, nous aurons accès à toutes les applications que nous avons installées et si nous cliquons sur chacune d’elles nous pouvons les configurer pour les empêcher de consommer des ressources si elles ne sont pas strictement nécessaires.

De plus, et parallèlement à la personnalisation application par application, nous avons également la possibilité d’utiliser l’un des deux modes de sauvegarde qu’ils proposent: “Economie de batterie” ou “Économie de batterie extrême”. Avec ces méthodes, nous gagnerons des minutes d’utilisation mais avec le risque de perdre des fonctions, ce dont une petite bannière illustrative nous met en garde.

Huawei

Huawei est une autre des marques qui offre la possibilité de gérer le fonctionnement des applications pour les empêcher de consommer des ressources en s’exécutant en arrière-plan. Et encore une fois c’est dans “Réglages” et dans la section “Batterie” où nous pouvons accéder à tous les ajustements nécessaires.

De toutes les sections et sous les deux modes de performance, nous verrons le terrain “Démarrage des applications”. En cliquant sur ce point, le système nous amène à une liste avec toutes les applications installées et la case «Gérer tout automatiquement» activée.

Si nous le décochons, globalement ou dans chacun d’eux, nous pouvons configurer application par application le fonctionnement de la même chose. Si nous voulons qu’ils fonctionnent en arrière-plan, s’ils peuvent avoir un démarrage automatique …

OnePlus

La dernière marque de la liste, et non des moindres, est OnePlus. Et Oxygen OS, sa couche de personnalisation permet également de gérer le fonctionnement des applications. Et encore une fois la clé est dans l’option “Batterie” dans les “Paramètres” généraux.

Nous avons la possibilité d’activer le “Economie de batterie” (image du haut) mais aussi une gestion individualisée si on clique sur la section “Optimisation de la batterie”. Nous verrons toutes les applications, en pouvant également choisir si nous voulons les voir dans leur intégralité ou uniquement celles optimisées par le système. Si nous cliquons sur chacun d’eux, nous pouvons configurer l’opération pour l’adapter à nos besoins.