Ravs Kaur, directeur de la technologie et co-fondateur d’Uplevel. (Photo de niveau supérieur)

En août 1990, Ravs Kaur, 9 ans, et sa famille ont fui Koweït City alors qu’elle était envahie par l’Irak, ce qui a rapidement entraîné l’implication des États-Unis et la guerre du Golfe.

Son père a conduit sa famille de quatre personnes en Inde où ils se sont réfugiés pendant environ deux ans avant de retourner au Koweït. Les actions de son père au cours de cette expérience déchirante ont montré à Kaur les facettes du leadership dont elle a tiré tout au long de sa carrière, y compris son rôle actuel de directeur de la technologie pour Uplevel, une startup technologique de Seattle.

« Ses actions nous ont fait croire que ce serait OK », a déclaré Kaur. Alors que la famille fuyait et que son père se concentrait sur la satisfaction de leurs besoins de base, il a reconnu que pour sa fille, cela incluait le confort des poupées et des jouets préférés, et il les a également amenés.

«Vous pensez à cette empathie en tant que leader. Il a pu être à ma place. Il pourrait ressentir ma peur et mon anxiété », a-t-elle déclaré. «Non seulement il l’a reconnu, mais il m’a aidé à traverser.

Ravs Kaur et sa famille profitant de Venise. (Photo gracieuseté de Kaur)

En plus de l’empathie et de la croyance en la réussite à long terme, Kaur a intériorisé la volonté de son père de prendre des risques, de gérer l’incertitude et d’agir avec audace.

«Ce n’est pas très différent de la façon dont vous dirigez des équipes», dit-elle. Et ce sont des compétences de leadership qui sont utiles en tant que femme CTO – un rôle rarement occupé par les femmes – dans une startup pendant une pandémie mondiale dans une période de bouleversements sociaux.

Kaur est co-fondateur d’Uplevel, une plate-forme pour augmenter la productivité de l’ingénierie et une spin-out de Madrona Venture Labs. La startup de 16 personnes a levé 7,5 millions de dollars et est sortie du mode furtif en janvier. Kaur occupait auparavant des postes de directeur et de direction chez Tableau, où elle a travaillé près de six ans, et plus d’une décennie chez Microsoft. Elle est arrivée aux États-Unis en 1999 pour étudier à l’université et a obtenu un diplôme en génie informatique de l’Université du Michigan.

Au fil du temps, elle a entendu les critiques des gens, car ils se demandent si elle a décroché des rôles de leadership pour atteindre les objectifs de diversité ou parce qu’elle les a mérités. On a dit à Kaur qu’elle devait être «plus visible» dans les réunions. Au départ, elle a pris les commentaires personnellement, mais a finalement réalisé qu’elle n’était pas seule.

«Ces défis ne sont pas seulement individuels, ils font partie d’un grand schéma de ce à quoi les femmes sont confrontées», a-t-elle déclaré, ajoutant que les autres luttes pour les femmes comprennent le retard de confiance en soi, les difficultés de réseautage, la gestion de la vie personnelle et professionnelle et les attentes de les femmes étant le principal dispensateur de soins de la famille.

Kaur a appris à surmonter les obstacles, ignorant les fouilles et laissant son talent parler de lui-même. Elle a trouvé sa voix authentique et avise les autres femmes qu’elles n’ont pas besoin de toujours partager des informations éblouissantes, que les collègues veulent simplement leurs opinions et suggère qu’elles peuvent également faire un suivi par e-mail.

Elle a renversé son statut de minorité, ce qui en fait une force plutôt qu’une faiblesse.

«Il y a des avantages», dit-elle, «parce que vous apportez une perspective unique que personne d’autre n’a.»

Nous avons rencontré Kaur pour cet épisode de Working Geek, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Sammamish, Wash.

Types d’ordinateurs: Surface Laptop 2

Appareils mobiles: Pixel 3

Ravs Kaur, son mari Manu Vij et leurs enfants. (Photo gracieuseté de Kaur)

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Pour le travail: G Suite, Miro pour le brainstorming à distance. Pour le personnel: Google Photos, Amazon, Alexa, Kindle, Google podcasts

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? J’ai transformé une chambre de ma maison en bureau. Nous avons une bibliothèque avec tous nos jeux de société familiaux. J’ai un bureau assis / debout. J’ai un énorme moniteur. Et j’ai toujours de la musique en arrière-plan. J’adore la quantité de lumière dans la pièce et le fait que mes enfants puissent participer à mes réunions. Ils s’assureront de reconnaître mes collègues avant d’interrompre. Si c’est quelqu’un qu’ils ne reconnaissent pas, ils resteront à l’écart jusqu’à la fin de la réunion.

Votre meilleur conseil pour gérer votre travail et votre vie au quotidien? Alors que j’écris ceci, ma fille essaie de s’asseoir sur mes genoux. Pour moi, il y a une reconnaissance que le travail et la vie de chacun sont très mélangés en ce moment. J’essaie de comprendre cela autant que je peux. Je m’assure que lorsque j’aurai «fini» de travailler, j’aurai une sorte de transition. En général, je vais me promener dans notre cul-de-sac, enregistrer mes enfants et rattraper leur retard.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / travail? Je ne suis pas un grand fan des médias sociaux. J’utilise Facebook et LinkedIn, mais je suis plus qu’un simple tapageur plutôt qu’une affiche. J’ai utilisé LinkedIn pour rester en contact avec d’anciens collègues et recruter pour de nouveaux postes vacants. Mon Facebook regorge de recettes Instant Pot et j’utilise cela pour m’inspirer pour le dîner.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? 1 768 non lus… mais pour ma défense, beaucoup d’entre eux sont des invitations d’agenda et du spam.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? 40 réunions. Trop! Une grande partie de mon temps est consacrée aux 1: 1, aux réunions de direction, aux cérémonies de sprint, aux réunions avec les clients et aux réunions ad hoc qui se présentent.

Ravs Kaur et sa famille profitant de la neige près de leur maison à Sammamish, Washington (Photo gracieuseté de Kaur)

Comment gérez-vous les réunions? J’aime généralement commencer par le contexte et les objectifs expliquant pourquoi nous sommes là. J’aime donner un espace pour une discussion ouverte et des brainstormings, mais essayez de respecter une certaine limite de temps et d’utiliser un parking pour les problèmes qui nécessitent plus de temps. Lorsque nous faisons des rétrospectives de sprint, j’aime utiliser des outils comme Miro pour faire des discussions avec des notes autocollantes numériques afin que la voix de chacun soit entendue, même s’ils ne se sentent pas à l’aise pour parler devant le groupe. Mes meilleures réunions sont celles où je redonne du temps aux gens.

Un uniforme de travail quotidien? T-shirts sur le haut et bas de sport. Quand j’aurai besoin d’être plus présentable, j’échangerai une jolie chemise.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? J’essaie d’être vraiment présent avec le temps dont je dispose et de garder mon téléphone à l’écart. Après le travail ou le week-end, nous essayons de sortir ou de faire une activité ensemble – ou tout simplement de sortir et de parler. Nous sommes tous des noctambules dans notre famille, donc nos conversations les plus intéressantes ont lieu tard dans la nuit. Souvent, nous discutons de politiques sans issue et de résolution de conflits entre les enfants.

Meilleur anti-stress? Comment débranchez-vous? En été, il est allé se promener ou bavarder avec des amis. J’adore se détendre la nuit tout en regardant des émissions de télévision. (Pas si géniaux ces jours-ci car je ne suis pas parmi les bons – toujours les bienvenues.)

Qu’écoutes-tu? Typiquement des chansons de Bollywood, anciennes et nouvelles.

Des lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? ., bien sûr. J’aime les nouvelles locales et internationales. Je suis au courant de l’actualité en Inde et au Koweït où vivent mes parents. J’aime Medium et la multitude d’articles que Google pense que je veux lire.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? J’ai récemment terminé une très simple et courte: «Monday Morning Leadership» de David Cottrell. «The Power of Habit» de Charles Duhigg est le suivant. Les deux sont des livres que je lis pour m’inspirer de notre propre produit chez Uplevel.

Night Owl ou lève-tôt? Certainement un oiseau de nuit.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? Sous la douche, en voiture, en marchant et parfois quand je fais la vaisselle. Les meilleures idées viennent toujours lorsque je ne suis pas à un écran et que je fais une activité par moi-même. Je suis de la vieille école et j’aime noter des idées avec du papier et un stylo.

Sur quel style de travail souhaiteriez-vous en savoir plus ou imiter? Je ne suis pas sûr qu’il y ait une personne en particulier. J’aime en savoir plus sur la manière dont différentes personnes abordent leur travail, comme Bill Gates et Jeff Bezos. Je m’inspire de différentes habitudes.