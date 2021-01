Mise à niveau gratuite vers Windows 10 à partir des systèmes d’exploitation précédents tels que Windows 7 ou Windows 8.1 ça marche toujours. Et c’est une bonne option pour migrer les ordinateurs vers un système pris en charge tant que vous continuez à parier sur les développements de Microsoft. Parce qu’il existe d’autres alternatives.

Vous connaissez déjà la situation. Microsoft a mis en place un programme de mise à niveau gratuite à l’automne 2015 afin que les machines dotées de licences Windows 7 ou Windows 8.1 puissent migrer vers le nouveau système d’exploitation qu’il venait de lancer. Bien que le programme gratuit de Windows 10 n’allait durer qu’un an, il a été officiellement prolongé jusqu’à la fin de 2017 en raison de la faible part de marché que Windows 10 avait obtenue.

Déjà en 2018, et bien que le programme soit officiellement terminé, les utilisateurs ont vérifié comment la mise à jour gratuite était encore possible et par diverses méthodes, telles que les “technologies d’assistance”, une exception pour les utilisateurs ayant des problèmes de vue ou d’audition qui nouvelles fonctionnalités d’accessibilité. Aujourd’hui, officiellement, Windows 10 est payé et sa licence coûte 120 euros. Pour utiliser le système, ou acheter un ordinateur avec le système pré-installé, une copie physique ou numérique dans le commerce de détail ou via les programmes de licence en volume pour les entreprises.

Ensuite, Pourquoi la mise à jour gratuite fonctionne-t-elle toujours, même à partir d’une copie piratée? La réponse est simple: Microsoft est plus intéressé à ajouter des parts de marché pour Windows 10 qu’à parier sur une vente de licences dans le commerce de détail, ce qui en tout cas lui donnerait un revenu minimum. Avec Windows 7 seul, on estime qu’il y a plus de 100 millions de machines actives. Et cela malgré le fait qu’il ne dispose plus de support technique et représente un grand risque pour la sécurité.

Comment passer à Windows 10 gratuitement

Microsoft a adopté une position pragmatique à ce sujet. Il est logique de continuer à autoriser les mises à jour gratuites au lieu d’abandonner des dizaines de millions d’ordinateurs à leur sort pour des questions de sécurité et, bien sûr, de convaincre le personnel que Windows 10 est l’étape la plus naturelle, en évitant le passage à macOS ou Linux.

Comment ça marche? La mise à jour gratuite est réalisée en utilisant la méthode du “Outil de création multimédia” (n’utilisez pas une installation propre). Si vous nous suivez régulièrement, vous devez connaître le processus par cœur:

Effectuez une sauvegarde précédente de vos fichiers principaux ou du lecteur de disque entier. En théorie, cette méthode préserve les données, mais il vaut mieux être sûr en cas de problèmes. Accédez au portail officiel de Windows 10 et cliquez sur «Télécharger l’outil maintenant». Exécutez le fichier téléchargé “MediaCreationTool20H2.exe”. Acceptez le contrat de licence. Sélectionnez la méthode de mise à jour.

L’outil téléchargera les fichiers nécessaires et préparera votre ordinateur pour la mise à jour. Suivez simplement les instructions et lorsque cela vous est demandé, écrivez la licence Windows 7 ou Windows 8.1 et terminez l’installation.

L’outil mettra à jour le système avec la dernière version stable de Windows 10 et lorsque vous vous connectez à Internet, les serveurs d’activation de Microsoft le valideront. transformer votre ancienne licence Windows 7 ou 8.1 en une licence numérique Windows 10. La licence doit être valide et n’a pas eu à être utilisée auparavant pour mettre à niveau vers Windows 10.

Si vous voulez Windows 10 gratuitement, mais n’avez pas de licence Windows 7, le processus est également simple et bon marché. Dans ce cas, vous pouvez choisir d’acheter une licence numérique Windows 7 sur des sites comme eBay pour aussi peu que 2 euros. Ne nous interrogez pas sur sa légalité…. Si Microsoft les autorise, nous ne perdrons pas de temps à les interroger nous-mêmes.. Est-ce que même les copies piratées fonctionnent … qu’allons-nous vous dire que vous ne savez pas.

Une fois que vous avez votre «nouvelle» licence Windows, vous pouvez utiliser la méthode proposée pour mettre à niveau vers Windows 10 gratuitement. Et légal avec le consentement pragmatique de Microsoft.