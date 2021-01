WhatsApp est l’une des applications qui n’échoue pas dans les smartphones actuels. Tout le monde recherche la possibilité de parler à ses proches gratuitement et par SMS, et si vous en profitez en envoyant des fichiers multimédias et des appels vidéo, vous pouvez déjà vous considérer comme un utilisateur expérimenté de l’application. Maintenant, il se peut que plus d’un Intéressé de savoir comment mettre deux comptes sur WhatsApp.

Deux comptes sur WhatsApp

Cela peut vous sembler étrange, mais oui, il existe un moyen de mettre deux comptes sur WhatsApp. Pour autant que tout le monde le sache, l’application vous demande toujours un numéro de téléphone à associer à votre compte, ainsi qu’un nom que les autres utilisateurs vous connaissent. En fait, les règles sont claires et c’est que même si vous avez un terminal avec deux cartes SIM, vous devez en choisir une pour l’associer à l’application.

Mais il existe quelques méthodes pour obtenir que votre mobile avec deux cartes fonctionne normalement.

Utilisez WhatsApp Web sur votre mobile

Nous avons déjà commenté à l’occasion à quel point il est utile d’utiliser WhatsApp Web. L’outil vous aide à voir les conversations avec vos contacts à partir du navigateur Internet que vous utilisez. Ou ce qui est pareil: utilisez WhatsApp sur le PC ou l’ordinateur portable et soyez capable de taper avec le clavier physique de celui-ci.

Cependant, c’est aussi l’une des pierres angulaires qui vous aidera voir deux comptes WhatsApp sur votre smartphone. Comment? Alors:

Étape 1

Vous devez avoir installé l’un des navigateurs suivants: Chrome, Firefox, Edge, Opera ou Safarje. WhatsApp Web nécessite que nous ayons l’un de ces systèmes d’exploitation sur le téléphone:

AndroidiPhone 8.1 ou supérieurWindows Phone 8.0 et 8.1Nokia S60Nokia S40 Single SIM EVOBlackBerry et BlackBerry 10 Étape 2

L’ouverture de WhatsApp Web nécessite de coupler le smartphone avec l’ordinateur en scannant un code QR. La première chose à faire est d’ouvrir WhatsApp Web sur le PC que vous utilisez en suivant ce lien. Vous apparaîtra un code QR à scanner à l’aide de la caméra mobile.



Étape 3 Vous devez maintenant ouvrir la fonction Web WhatsApp dans les paramètres de l’application sur le mobile. En fonction de votre système d’exploitation, procédez comme suit: Android: aller à l’écran Chats> Menu> WhatsApp Web.Dans Nokia S60 et Windows Phone: accédez à Menu> WhatsApp Web.Dans iPhone: aller à Paramètres> WhatsApp Web.Dans BlackBerryet allez à Chats> Menu> WhatsApp Web.Dans BlackBerry 10: faites glisser votre doigt depuis le bord supérieur du écran> WhatsApp Web.Dans Nokia S40: faites glisser votre doigt depuis le bord inférieur du écran> WhatsApp Web.

Étape 4

Lorsque vous accédez à cette fonction via mobile, vous verrez que la caméra du téléphone s’ouvre. Placez-le devant l’écran du PC, scannez le code QR et immédiatement une interface WhatsApp s’ouvrira sur l’écran de l’ordinateur. Lorsque vous souhaitez le fermer, fermez simplement l’onglet. Lorsque vous souhaitez l’ouvrir à nouveau, effectuez l’opération. La session dans WhatsApp Web se ferme automatiquement un certain temps après la fermeture de l’onglet du navigateur, mais vous pouvez la garder ouverte.

Étape 5 Maintenant que nous savons comment ouvrir WhatsApp Web et nous connecter, l’astuce pour utiliser deux comptes WhatsApp sur le mobile est que nous ouvrons WhatsApp Web non pas dans un navigateur sur un PC, mais dans un navigateur Web sur le même mobile: ouvrez ce lien pour le Web WhatsApp Web à partir du mobile sur lequel vous souhaitez utiliser les deux comptes WhatsApp Lorsque vous obtenez le code QR à scanner, Scannez-le avec le deuxième mobile dont vous souhaitez utiliser le compte sur le premier.Avec lui vous vous connecterez à WhatsApp Web sur le premier mobile en utilisant le compte du deuxième mobile. Et en même temps, vous aurez votre compte WhatsApp dans l’application que vous avez installée sur ce premier mobile.

Cloner l’application WhatsApp

Ces dernières années, nous avons vu que certains smartphones ont la possibilité de cloner des applications pour faciliter l’utilisation de deux comptes par l’utilisateur sur le même terminal. Le nom avec lequel il viendra sur votre mobile peut être différent. Selon ADSLZone, ils peuvent être trouvés dans Paramètres mobiles> Applications ou Paramètres> Fonctionnalités avancéess, et peut être appelé:

Applications doublesDouble messagerieApplication jumelleApplications parallèles

Dans le cas du mobile utilisé pour le test, un Samsung Galaxy Note 10+, ils sont venus sous forme d’applications doubles, et ils nous proposent de cloner des applications de messagerie comme WhatsApp, Skype ou Telegram lui-même.

Tout ce que tu dois faire est donnez le clone WhatsApp, et une nouvelle icône de l’application apparaîtra sur le bureau. En le donnant, vous pouvez créer un nouveau compte WhatsApp sur ce même mobile. Par conséquent, vous aurez 2 icônes WhatsApp, chacune provenant d’un compte différent.