C’est aussi simple que ça de diffuser Netflix en mode audio uniquement avec la nouvelle fonction «Vidéo désactivée».

Netflix est le service de streaming préféré par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Si à cela le mesures de confinement vécu ce 2020, est la recette parfaite pour continuer à grandir.

C’est pourquoi l’entreprise a profité de ce nouveau marché et a inclus de nouvelles fonctionnalités à votre service, comme la possibilité de modifier la vitesse de lecture du contenu ou même le verrouillage de l’écran pour éviter les touches accidentelles lors de la lecture sur des appareils tactiles.

Mais si cela vous semble peu, il y en a un nouveauté plutôt curieuse mais cela laisse entrevoir ce que pourrait être la future incursion du géant du divertissement sur le marché du podcast.

Maintenant c’est possible désactiver la vidéo sur toute lecture de contenu et profiter audio seulement. C’est vrai, cette mise à jour récente donne aux utilisateurs la possibilité d’écouter le contenu, qu’il s’agisse d’un film, d’une série ou d’un documentaire pas besoin de lire la vidéo. Quelque chose de très utile pour les personnes qui aiment avoir du contenu pour écouter en arrière-plan tout en faisant une activité.

Si vous voulez connaître le Astuce Netflix pour désactiver la vidéo et écouter l’audio, nous vous invitons à continuer la lecture de cet article.

Quel est le mode audio uniquement de Netflix

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Mode audio Netflix uniquement est la possibilité de profiter de votre contenu préféré au sein de la plateforme pas besoin de lire la vidéo, n’ayant que son audio actif.

Maintenant, nous vous disons que pour le moment c’est une fonctionnalité qui n’est pas disponible pour tous les utilisateurs – pour l’instant – dans le monde. Autrement dit, la plate-forme l’implémentera à partir de 17 décembre de cette année pour certains emplacements en lots, vous ne trouverez probablement pas l’option.

Pourtant, ne te décourage pas comme tu peux utiliser un VPN pour naviguer à partir de cet emplacement ou, mieux encore, espérer qu’il atteindra le niveau mondial, ce qui serait très prochainement.

Comment activer le mode audio uniquement

Désormais, si vous avez accès à cette nouveauté et que vous souhaitez l’essayer, nous vous indiquerons comment l’activer en suivant quelques étapes simples:

Entrez dans l’application Netflix comme vous le feriez normalement et commencez à lire un contenu de votre choix.Une fois le contenu lancé, vous verrez un petit bouton bleu sur l’écran, juste en dessous du titre de la lecture, au-dessus du bouton “pause” et quel est son nom “Vidéo désactivée”Il ne vous reste plus qu’à appuyer dessus pour activer immédiatement le mode audio uniquement et la vidéo cesse de s’afficher.

De la même manière, vous pouvez continuer à profiter des différents contrôles que l’application affiche pour faire avancer le contenu et plus encore.

Dans le cas où tu veux désactiver cette fonctionnalité et commencer à regarder la vidéo de la manière traditionnelleAppuyez simplement à nouveau sur le même bouton pour annuler les modifications et profiter du contenu avec votre image.

Comment le rendre toujours actif

Si vous le souhaitez, il est possible de garder le mode audio uniquement actif en permanence et c’est très facile de le faire. Suivez simplement ces étapes:

Dans votre compte, entrez dans la section de “Configuration du compte”. C’est dans la partie supérieure droite de votre écran, où l’avatar de votre compte est affiché, maintenant, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option “Seulement audio”. Là, vous trouverez trois options:

Toujours allumé: afin qu’il soit activé automatiquement chaque fois que vous lisez du contenu dans l’application. Casque ou haut-parleurs externes: Lorsque vous avez un appareil connecté via un casque via le port 3,5 mm ou Bluetooth. Désactivé: sera inactif pour tous les types de contenu sur la plateforme.

Comment activer le mode audio uniquement lors de la connexion d’un casque ou de haut-parleurs

Comme à l’étape précédente, vous devez suivre les mêmes étapes:

Connectez-vous à votre compte et accédez à la section “Configuration du compte”. C’est dans la partie supérieure droite de votre écran, où l’avatar de votre compte est affiché, faites défiler jusqu’à l’endroit où vous pouvez localiser l’option “Seulement audio”Choisissez l’alternative: Écouteurs ou haut-parleurs externes afin que tout le contenu soit reproduit via les appareils audio connectés à votre équipement. Maintenant, le contenu sera entendu là où vous avez sélectionné. Savoir plus: Netflix pour Android: Guide complet pour maîtriser l’application

Comme vous le verrez, c’est une fonction très utile et représente un changement très intéressant dans la manière de consommer du contenu au sein de la plateforme. Dites-nous maintenant votre avis sur cette implémentation et si vous en tireriez vraiment profit au quotidien.

