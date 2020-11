Envoyer un message au mauvais chat peut avoir des conséquences catastrophiques, et un bon moyen d’éviter cela est d’utiliser un fond d’écran différent. Heureusement, WhatsApp a commencé à activer la fonction – d’abord dans la bêta – à mettre un arrière-plan différent à chaque discussion, après de nombreuses années au cours desquelles il ne permettait que de changer l’arrière-plan de tous les chats.

WhatsApp lance des arrière-plans personnalisés pour chaque chat, et ils viennent avec quelques ajouts supplémentaires, tels que la possibilité de choisir un arrière-plan pour le thème clair et un pour le thème sombreainsi que plus d’arrière-plans et de couleurs unies, y compris le motif de griffonnage WhatsApp sur le dessus (si vous le souhaitez). Nous vous expliquons comment cela fonctionne.

Comment changer l’arrière-plan d’un chat dans WhatsApp

WhatsApp a complètement renouvelé son système de fonds d’écran pour les chats, bien que la manière d’accéder au paramètre soit la même que d’habitude. Depuis une discussion, appuyez sur le bouton de menu ⋮ et choisissez Fond d’écran.

Sur l’écran qui apparaît ci-dessous, vous pouvez choisir entre quatre types de fonds d’écran à utiliser dans n’importe quelle discussion: arrière-plans clairs, arrière-plans sombres, couleurs unies ou propres photos que vous avez sur votre mobile.

La collection d’arrière-plans clairs et d’arrière-plans sombres comprend environ 30 arrière-plans prêts à l’emploi assortis, dont la plupart sont des photos. En appuyant sur l’un des arrière-plans, vous pouvez voir un aperçu de ce à quoi ils ressemblent dans une discussion. Si vous voulez voir d’autres fonds, vous n’avez pas besoin de revenir à la liste, vous pouvez glisser sur les côtés pour voir le reste des fonds de la catégorie.

En appuyant Définir le papier peint On vous demande si vous souhaitez définir l’arrière-plan uniquement pour ce chat ou pour tous les chats du thème que vous utilisez actuellement: si je connais le thème clair ou le thème sombre. Si vous choisissez la première option, seule cette discussion changera l’arrière-plan. Avec le second, le nouvel arrière-plan est appliqué à tous les chats, à l’exception de ceux qui ont un arrière-plan personnalisé.

Dans le cas des couleurs unies, il y a une petite nouveauté. La liste des couleurs est la même que toujours – avec des couleurs différentes selon que vous utilisez le thème clair ou foncé – mais maintenant vous pouvez choisir si vous le souhaitez Les griffonnages WhatsApp se chevauchent, en cochant la case correspondante en bas.

Pour le reste, tous les arrière-plans, qu’ils soient clairs, sombres, des photos mobiles ou des couleurs unies, sont définis de la même manière que l’arrière-plan d’une conversation. Ceci est le résumé des étapes nécessaires.

Entrez dans le chat et appuyez sur le bouton menu ⋮

Entrez le fond d’écran

Appuyez sur la catégorie d’arrière-plans souhaitée (clair, foncé, couleurs ou Mes photos)

Choisissez le fond que vous souhaitez mettre

S’il s’agit d’une couleur unie, choisissez si vous voulez que les griffonnages soient inclus ou non, en cochant Ajouter des doodles WhatsApp

Appuyez sur Définir le fond d’écran

Choisissez pour ce chat

Comment définir différents arrière-plans pour le thème clair et sombre

WhatsApp vous permet de choisir un fond d’écran pour différentes discussions si vous utilisez le thème clair ou le thème sombre (également appelé mode nuit). Techniquement, vous pouvez le faire à partir du même menu ci-dessus, mais une façon plus simplifiée de le faire est à partir des paramètres WhatsApp, dans la section Chats – Fond d’écran.

Lorsque vous entrez dans ce menu, on vous dit que vous modifiez le fond d’écran par défaut pour le thème que vous utilisez en ce moment, clair ou foncé. Autrement dit, si vous souhaitez modifier le thème par défaut pour le thème sombre, vous devez d’abord mettre WhatsApp en mode sombre.

Après avoir appuyé sur Modifier, les options sont exactement les mêmes qu’avant, bien que dans le cas du thème sombre, il y ait un ajout intéressant, le curseur Luminosité du papier peint. Avec lui, vous pouvez contrôler la luminosité de l’arrière-plan, le rendant plus sombre plus vous ajustez le curseur vers la droite. Voici le processus:

Mettez WhatsApp dans le thème dont vous souhaitez modifier son arrière-plan par défaut (clair ou foncé)

Appuyez sur ⋮ et entrez dans les paramètres

Entrer les discussions

Appuyez sur Fond d’écran

Appuyez sur Modifier et choisissez l’arrière-plan souhaité

Dans le thème sombre, vous pouvez régler la luminosité pour rendre l’arrière-plan plus sombre

Comment revenir à l’arrière-plan par défaut

Si à tout moment vous regrettez l’un des fonds d’écran que vous avez mis en discussion, vous pouvez facilement le désactiver. Pour ce faire, il vous suffit de saisir à nouveau Fond d’écran et d’appuyer sur Supprimer le fond d’écran personnalisé.

Cela supprimera les paramètres personnalisés pour ce chat, revenant à l’arrière-plan qui a été configuré pour le thème sur lequel WhatsApp est activé (clair ou foncé). Si vous souhaitez utiliser l’arrière-plan WhatsApp par défaut (gris et griffonné), appuyez sur Fond d’écran par défaut. Voici les étapes:

Dans le chat, appuyez sur le bouton de menu ⋮

Entrez le fond d’écran

Appuyez sur Supprimer le fond d’écran personnalisé pour supprimer les paramètres d’arrière-plan personnalisés, puis confirmez avec Supprimer.

Si vous souhaitez revenir à l’arrière-plan gris par défaut de WhatsApp, appuyez sur Fond d’écran par défaut, puis sur Définir le fond d’écran.