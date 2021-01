L’une des parties personnalisables de votre smartphone est le fond d’écran. Celui qui vient de l’usine est bien, mais mettre une image que vous aimez ou avec laquelle vous vous identifiez est bien mieux. Certains membres de votre famille, le logo de votre entreprise, votre idole préférée ou votre équipe de football sont quelques idées, mais il y a quelque chose que vous devez savoir et c’est que vous pouvez utiliser plusieurs photos sur l’écran de votre mobile. Vous rendrez cela possible si vous utilisez Google Photos et nos conseils, alors lisez la suite.

Comment utiliser une image de fond d’écran dans Google Photos

Google propose de nombreuses applications qui résolvent divers problèmes quotidiens. Si vous manquez d’espace, vous disposez de 15 Go d’espace libre dans Google Drive. Vous disposez également de trois applications bureautiques pour ouvrir toutes sortes de fichiers en ligne. Il en a même un qui vous permet d’éditer des photos depuis votre propre smartphone.

Mais parmi tous, il y en a un qui vous permet de sauvegarder vos images et de les partager avec d’autres utilisateurs, tels que Google Photos. Mais aujourd’hui, nous allons vous raconter une astuce que vous ne connaissiez probablement pas et c’est qu’elle vous permet de mettre un fond d’écran avec plusieurs photos sur votre smartphone. Ceci est réalisé grâce à deux choses: l’intelligence artificielle et la fonction d’arrière-plans animés ou dynamiques sur votre mobile, si elle est compatible.

Dans la version 5.22 de l’application, vous aurez la possibilité d’accéder à tous les souvenirs via le sélecteur de fonds mobile. C’est là qu’entrera en jeu l’intelligence artificielle, qui se chargera de choisir les images enregistrées dans le gestionnaire et de les faire correspondre avec celle que vous avez en arrière-plan. Il ne vous reste plus qu’à l’intégrer à la fonction fond d’écran de votre mobile et voir comment les images que Google photos a choisies pour vous passent.

Plusieurs photos sur votre écran d’ordinateur? Il peut également

Maintenant que vous connaissez ce secret de Google Photos pour mettre plusieurs photos sur votre mobile nous vous disons un autre secret similaire. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous pouvez utiliser plusieurs photos sur votre ordinateur Windows 10 grâce à une fonction logicielle. Grâce à la capacité de personnalisation du système, vous pourrez télécharger plusieurs images sur votre compte sur votre ordinateur. Ensuite, il vous suffit de sélectionner la section de présentation pour que les photos passent après un court laps de temps. Vous n’aurez rien à faire, attendez simplement qu’ils se produisent.