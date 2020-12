Qui a dit que les papiers peints devaient être des photos? Grâce aux Live Wallpapers ou aux arrière-plans animés Android, il est également possible utiliser des vidéos comme fond d’écran sur Android, mais pas en usine: vous devez installer une application.

Si vous souhaitez donner à votre mobile une touche plus animée et que vous ne trouvez aucun arrière-plan animé que vous aimez, vous avez toujours la possibilité d’utiliser une application pour utiliser l’une de vos vidéos comme arrière-plan. Nous vous disons cComment définir une vidéo comme fond d’écran sur Android, très facilement.

Comment mettre une vidéo en arrière-plan sur votre mobile

Android ne vous permet pas de mettre une vidéo comme fond d’écran en soi, bien que vous puissiez utiliser des applications tierces pour créer des arrière-plans animés basés sur vos vidéos. Autrement dit, la première étape est installer une application pour cela.

Dans Google Play, il existe plusieurs applications pour utiliser vos propres vidéos comme fonds d’écran. Nous en avons essayé plusieurs et nous nous retrouvons avec Video Live Wallpaper qui n’est pas le plus joli, mais il est gratuit et vous permet recadrer la vidéo pour l’adapter au mobile, quelque chose que toutes les applications similaires ne font pas et qui modifie considérablement la qualité du résultat.

Vidéo Live Wallpaper

L’application est très simple, même si elle a tout ce dont vous avez besoin pour mettre une vidéo comme fond d’écran. Dès que vous l’ouvrez, vous devez appuyer sur Choisir la vidéo pour choisissez une vidéo que vous avez déjà enregistrée sur votre mobile. Si vous n’avez toujours pas la vidéo sur votre mobile, vous devrez la télécharger ou la transférer sur votre mobile depuis un autre appareil.

Après avoir choisi la vidéo, elle sera diffusée et vous pouvez couper le morceau vous souhaitez utiliser comme fond d’écran, au cas où ce ne serait pas la vidéo entière. Après avoir fait la coupe, appuyez sur le bouton avec l’image, dans la barre supérieure, et vous aurez le fond d’écran vidéo prêt.

Cela vous montre l’aperçu du fond d’écran Android, où vous pouvez voir la vidéo en action. Si tout est correct, appuyez sur Appliquer et vous avez terminé, bien que si vous souhaitez modifier des paramètres supplémentaires, vous pouvez appuyer sur Paramètres, ce qui vous ramènera à l’application.

L’application a quelques paramètres sur la façon dont la vidéo est affichée. Vous pouvez choisir le fragment vidéo, activer ou désactiver le son et choisissez si la vidéo s’adapte à l’écran ou si le rapport hauteur / largeur sera conservé. Voici un exemple du résultat:

Si vous changez d’avis plus tard et que vous souhaitez modifier l’un des paramètres, vous n’avez pas besoin de répéter l’ensemble du processus. Au lieu de cela, ouvrez Video Live Wallpaper et les modifications que vous apportez seront appliquées immédiatement au fond.