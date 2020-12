Google Chrome est l’un des meilleurs navigateurs Web pour Android, en plus d’être pré-installé sur la grande majorité des mobiles. Son utilisation est assez simple, même si elle cache l’étrange astuce pour naviguez plus rapidement à l’aide de gestes.

Certains de ces gestes sont dans Chrome depuis si longtemps que vous les avez probablement déjà rencontrés, mais d’autres ont été ajoutés relativement récemment. Vous trouverez ici la liste définitive avec tous les gestes et raccourcis disponibles dans Google Chrome sur Android.

Actualiser la page

Ce geste est si populaire que la chose la plus étrange serait si vous ne l’utilisez pas lorsque vous en avez besoin actualiser la page actuelle, et il est beaucoup plus rapide que le mode traditionnel, qui impliquerait d’ouvrir le menu et d’appuyer sur le bouton d’actualisation.

Le geste est aussi simple que glisse vers le bas sur une page ouverte jusqu’à ce qu’une icône d’actualisation ↻ apparaisse. Lorsqu’il apparaît, retirez votre doigt de votre mobile et la page Web qui était ouverte s’actualisera, ce qui équivaut à appuyer sur F5 dans un navigateur de bureau.

Retourner en arrière

Si au lieu de glisser vers le bas, tu glisses vers la droite, une icône de flèche pointant vers la gauche sera affichée. Lorsque vous relâchez votre doigt alors que la flèche est affichée, le navigateur revient à la page précédente. Autrement dit, il sert à remonter dans l’histoire.

Aller de l’avant

De même, si vous glissez de votre doigt vers la gauche Sur une page Web ouverte, une icône de flèche pointant vers la droite s’affiche. Lorsque vous relâchez votre doigt, vous avancez dans votre historique de navigation. Cette flèche n’apparaît que lorsque vous avez une page à “avancer”, c’est-à-dire si vous êtes retourné dans la navigation auparavant.

Passer à d’autres onglets ouverts

L’un des gestes les plus utiles vous permet basculer entre les onglets ouverts sans avoir à passer par la vue par onglets. C’est très utile si vous avez peu d’onglets ouverts et que vous devez passer rapidement de l’un à l’autre.

Pour basculer entre les onglets ouverts, vous devez balayez vers la gauche ou la droite dans la barre d’adresse, en haut du navigateur. Si vous avez des onglets ouverts en mode normal et en mode navigation privée, ce geste bascule uniquement entre les onglets ouverts dans le mode dans lequel vous vous trouvez actuellement.

Vue par onglets

Si vous avez besoin de voir les onglets ouverts que vous avez en ce moment, vous avez deux options: appuyez sur le bouton carré qui indique le nombre d’onglets ouverts, ou faites un geste. Le geste est aussi simple que balayez vers le bas depuis la barre d’adresse.

Options de menu à une touche

Il est discutable que ce soit un geste, mais c’est certainement un raccourci. Un moyen légèrement plus rapide d’accéder à une option du menu Google Chrome n’est pas d’appuyer sur le bouton de menu ⋮, mais plutôt faites glisser vers le bas et relâchez votre doigt lorsque l’option de menu est sélectionnée Que veux-tu.

Menu rapide

Un autre raccourci relativement inconnu apparaît lors de la création d’un appui long sur le bouton retour, qui ouvre un petit menu dans lequel il y a actuellement deux options: ouvrir un nouvel onglet ou afficher l’historique complet.

Un autre menu rapide

De même, si vous faites un appui long sur le bouton des onglets ouverts à partir de Google Chrome, un autre menu rapide utile s’affiche. Il y a trois options ici: fermer l’onglet, nouvel onglet et nouvel onglet de navigation privée.

Fermer les onglets ouverts

Une autre façon de fermer les onglets, et qui est très utile si vous avez de nombreux onglets ouverts, est à partir de la vue des onglets ouverts. En elle, faites glisser un aperçu de l’onglet sur le côté jusqu’à ce qu’il disparaisse et se ferme. Vous avez quelques secondes pour annuler la fermeture, au cas où vous auriez fait une erreur.

Torsion des cils

Ce dernier geste c’est totalement inutile, au-delà de vous divertir pendant un moment en tant que spinner virtuel. À partir de l’aperçu des cils, si vous insistez pour faire glisser vers le haut, après environ trois ou quatre essais, les cils se retourneront dans les airs. Parce que? Parce que oui.