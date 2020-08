Là bureaucratie ce n’est jamais trop et les impôts à payer sont un labyrinthe dans lequel jongler pour ne pas se heurter à des délais et des retards. Le paiement de la taxe automobile fait également partie de ce monde, mais ce dont nous allons parler aujourd’hui est beaucoup plus précis. Quand et comment payer la taxe automobile c’est à la héritiers d’un moyen de transport?

Paiement de la taxe automobile, quand est-elle due aux héritiers?

La réponse à cette question est très simple: Oui, le paiement appartient aux héritiers. Lorsqu’un être cher ou un parent éloigné nous laisse un véhicule, les obligations fiscales sur le véhicule lui-même appartiennent aux héritiers.

En effet, ceux qui en héritent doivent s’acquitter du droit de timbre dans les délais, afin de ne pas encourir le paiement d’arriérés et d’intérêts pour non-paiement de la taxe. Dans le cas où un véhicule a été hérité par plus d’une personne, le droit de timbre doit être réparti également entre les personnes concernées sur la base à la répartition de l’héritage acquis. Si, en revanche, l’héritier est unique, il doit prendre le relais entièrement le paiement du montant total.

C’est à ce moment que les héritiers n’ont pas à payer le droit de timbre

Il n’y a qu’un seul exception pour lequel les héritiers ou l’héritier d’un véhicule n’ont pas à payer le droit de timbre du véhicule hérité. Seulement lorsque le paiement est tombé ordonnance, donc après trois ans à compter du 1er janvier suivant le paiement du dernier timbre. Dans ce seul cas, les héritiers sont exonérés du paiement de la taxe.

Cependant, il existe une autre taxe due aux héritiers, à savoir celle du transfert de propriété du véhicule, qui sera à la charge du nouveau propriétaire. C’est précisément pour cette raison, en raison des impôts en suspens sur une voiture héritée, qu’il est possible pour les héritiers de renoncer au véhicule, qui devient automatiquement la propriété de l’État.