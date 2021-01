Écrit par Carlos Rubio Mazas sur Android

Parfois, cela se produit lorsque nous nous y attendons le moins. On rentre à la maison, on met notre pyjama, on va recharger notre appareil mobile et on vérifie que rien ne se passe. La première chose que nous pensons est que le câble ne fonctionne pas ou que le port de charge a été endommagé, puis nous jetons un coup d’œil et nous nous rendons compte que … C’est excessivement sale!

Soit la poussière accumulée ou les peluches de l’avoir dans la poche de votre pantalon … beaucoup peuvent être les raisons pour lesquelles le port de chargement de notre appareil Android ne fonctionne pas correctement. Par chance, le nettoyage est excessivement simple et ne nécessite pas de dépenses importantes, mais uniquement les outils nécessaires et surtout, les précautions nécessaires pour ne pas endommager notre smartphone.

À l’aide d’un cure-dent ou similaire

Heureusement, dans pratiquement chaque maison, il y a la boîte typique stockée dans le garde-manger avec des centaines de cure-dents que personne n’utilise. Eh bien, il est maintenant temps de l’utiliser. Il suffit d’en prendre un et de l’insérer dans le port de chargement du smartphone pour éliminer la saleté ou la poussière accumulée. Bien sûr, nous vous recommandons de le faire dans un espace bien éclairé et avec soin.

Apparemment, le bois est un matériau beaucoup plus approprié que le plastique pour nettoyer ce type de connecteurs, nous recommandons donc son utilisation. Il suffit de se rappeler que “la patience est la mère de la science”, nous allons donc procéder au nettoyage du port de chargement lentement mais sûrement, gratter soigneusement s’il y a de la saleté incrustée.

Utilisation de l’air comprimé

Une autre option pour nettoyer le port de charge de notre appareil mobile Android consiste à utiliser de l’air comprimé. Ce produit est assez simple à acquérir, il n’est pas excessivement cher et il est également utilisé pour nettoyer la poussière sur les appareils tels que les ordinateurs.

L’air comprimé est vendu en bidons et grâce à son tube d’extension, nous pouvons le diriger directement vers le port de charge de l’appareil. Nous vous recommandons de ne pas amener le tube trop près de l’appareil, mais faites-le à une distance de sécurité et avec de courtes rafales pour éviter d’éventuels dommages.

Avec cela, nous aurons enlevé toute la poussière et la saleté du port de chargement en quelques secondes. D’ailleurs, nous pouvons utiliser la cartouche d’air comprimé pour nettoyer notre ordinateur de bureau ou portable. Je suis sûr que vous l’appréciez.

Aller chez un professionnel

Dans le cas où tout ce qui est expliqué ci-dessus, notre appareil continue sans se recharger, le mieux est de se tourner vers les services d’un professionnel ou d’un magasin spécialisé. Parfois, il est nécessaire de démonter complètement le téléphone portable pour vérifier l’état du port de charge et pour cela, en plus d’utiliser les outils appropriés, il est toujours préférable de laisser ces tâches à des professionnels habitués au démontage des terminaux que de le faire soi-même et de convertir le appareil dans quelque chose d’inutilisable.

Nous pouvons également faire usage de la garantie, même si cela signifie manquer de notre appareil mobile pendant plusieurs jours.

Et vous, comment nettoyez-vous le port de chargement de votre appareil Android?