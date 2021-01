Écrit par Jose García Nieto dans Technologie

Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de germes et bactéries qui s’accumulent sur votre écran mobile? La vérité est que, si vous le regardez avec perspective, toute personne sensée éviterait de toucher son smartphone si elle savait ce qu’il abrite à sa surface. Nous avons déjà traité ce problème plus d’une fois dans Explica.co, et il a été démontré que un écran de smartphone peut héberger 600 types de bactéries différents. C’est un fait inquiétant, étant donné qu’il y en a généralement une vingtaine dans une toilette.

Salmonella, Campylobacter ou Escherichia coli peuvent être trouvés sur un smartphone

Avec vos mains, vous ramassez des choses sans fin tout au long de la journée, vous touchez des objets et d’autres personnes, et tous les microbes possibles que vous pouvez attraper avec ces actions se terminent, oui ou oui, sur votre écran mobile, qui est déjà devenue une extension du bras. Je ne sais pas à quelle fréquence vous nettoyez l’écran de votre terminal, mais je suis sûr que 1) vous ne le faites pas bien et 2) vous ne le faites pas aussi souvent que vous le devriez. Vous pouvez comprendre “nettoyer l’écran” comme supprimer la trace de vos empreintes digitales, Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Comment nettoyez-vous bien l’écran du mobile? Eh bien, comme ça, ni plus ni moins.

Comment nettoyer (bien) l’écran du mobile

Il existe plusieurs moyens, et tous très bon marché. La première chose que vous devez savoir est que vous ne devez pas utiliser de produits chimiques agressifs, car ils peuvent endommager considérablement l’écran, le reste de l’appareil et même vos mains. On dirait que je parle de ne pas utiliser d’uranium, mais non, ce que je veux dire, c’est que n’utilisez pas d’eau de javel, d’ammoniaque ou tout autre produit similaire (Vous seriez surpris des témoignages que l’on trouve sur Internet).

C’est en fait beaucoup plus simple. Pour nettoyer l’écran du téléphone, il vous suffit d’un gant de toilette humide ou chiffon en microfibre. Ces deux produits tueront la plupart des germes, mais pas tous. Si vous voulez pousser le nettoyage à l’extrême, la meilleure chose à faire est de dissoudre un peu d’alcool dans l’eau, humidifier le coin du chiffon et bien le passer sur tout le mobile. Assurez-vous qu’il n’est pas trop humide, surtout si votre téléphone n’est pas étanche. Une autre option, si vous ne souhaitez pas utiliser d’alcool, est de le remplacer par un solution d’eau et de vinaigre dans des proportions égales (la moitié de l’un et la moitié de l’autre).

Nettoyez l’écran au moins une fois par jour et assurez-vous que deux ne passent pas sans le faire

Si vous souhaitez déjà vous lancer dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être intéressé acheter un kit de nettoyage, que vous pouvez trouver sur Amazon à un prix qui se situe généralement autour de 10 euros. Dans ce cas, nous en proposons une de Ecomoist, l’une des marques les plus vendues à ces fins et avec meilleures notes. Le kit comprend deux sprays de 30 ml chacun et une lingette en microfibre.

Savoir plus: Kit de nettoyage d’écran