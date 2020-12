C’est ainsi que vous pouvez obtenir des boîtes à butin totalement gratuites et faciles dans COD: Mobile.

Comme d’autres titres gratuits, les développeurs Call of Duty: Mobile sont tenus de profiter du jeu via des micropaiements, avec lesquels les joueurs peuvent acheter des Battle Pass, des cartes Weapon XP, des skins et des lots ou Boîtes de butin. Entre ceux-ci, l’une des choses les plus recherchées par les utilisateurs, sont les boîtes à butin, car avec elles, vous pouvez obtenir une variété d’objets et d’accessoires très utiles pour tout type de joueur et également, vous pouvez trouver des personnages rares de Call of Duty: Mobile.

Cependant, pour les obtenir, vous devez avoir des points COD, qui ne s’obtiennent qu’avec de l’argent réel. Cependant, il existe des moyens de obtenez les boîtes à butin totalement gratuites et d’une manière aussi simple que de gagner des crédits gratuits. Ensuite, nous vous laissons les étapes à suivre pour pouvoir en acquérir plusieurs sans investir un centime.

Que sont Call of Duty: boîtes de butin mobiles

Les coffres à butin sont des objets qui peuvent être trouvés dans Call of Duty: Mobile Store, ils ont généralement un prix approximatif entre 110 et 720 points COD. Ceux-ci contiennent une variété d’objets, dont vous ne pouvez en obtenir qu’un, et sa valeur dépendra du type de rareté dont il dispose. Il est à noter que dans chaque catégorie de boîte il y a différentes probabilités pour obtenir des objets rares, vous pouvez voir plus de détails dans les informations suivantes.

Boîte d’arme saisonnière

Objet rare (bleu): 40,70%.Objet inhabituel (vert): 58,00%.Objet exceptionnel (violet): 1,30%.

Boîte à gestes

Objet rare (bleu): 99,00%.Objet exceptionnel (violet): 1,00%.

Boîte journalière

Objet inhabituel (vert): 67,00%.Objet rare (bleu): 33,00%.

Il faut considérer que ce ne sont que des classiques, également dans le Stocker dans la section BoîtesIls apparaissent généralement sous d’autres noms spécifiques et leurs probabilités et leurs prix changent constamment.

Comment obtenir des boîtes à butin sans les payer

Après en avoir appris un peu plus sur les coffres à butin, nous pouvons maintenant passer au plus important. Les obtenir gratuitement est aussi simple que appuyez sur l’icône “vue” situé en haut à gauche de l’écran, une vidéo d’annonce s’ouvrira et lorsqu’elle sera terminée, vous recevrez une boîte de butin. Pour l’ouvrir, il vous suffit d’aller dans votre inventaire et de l’utiliser pour obtenir votre récompense.

Cette action peut être répétée jusqu’à 5 fois par jour, donc étant constante, sûrement vous pouvez en obtenir plusieurs gratuitement. Sans aucun doute, c’est un moyen de gagner de meilleurs skins dans le jeu et aussi d’obtenir des accessoires probablement rares.