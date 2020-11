Utilisateur et mot de passe. Ce sont les deux conditions de base pour accéder à un site Web ou à une application. Si vous ne les avez pas, vous devez d’abord vous inscrire, un processus dans lequel vous devrez faire attention aux caractères que vous utilisez, afin d’avoir des mots de passe plus sécurisés. Mais ce n’est pas la seule chose à prendre en compte pour être en sécurité sur Internet. Si vous voulez connaître tous les détails de votre transit sur Internet Nous vous expliquons comment obtenir le rapport de confidentialité Safari dans iOS 14.

Obtenez votre rapport de confidentialité Safari

Les utilisateurs d’un produit Apple profitent de toutes les applications que l’entreprise elle-même intègre par défaut. Safaris en fait partie et au cas où vous ne le sauriez pas, c’est le navigateur Internet dans lequel vous pouvez effectuer vos démarches et requêtes. En fait, il est exclusif et ceux de Cupertino l’ont optimisé au maximum pour n’avoir aucun rival au sein de leur propre téléphone. C’est quasiment impossible, précisément parce que la concurrence est présente dans son App Store. Comme si cela ne suffisait pas, nous vous rappelons que vous pouvez choisir votre navigateur préféré par défaut dans iOS 14.

Mais revenons à ce qui nous préoccupe aujourd’hui, c’est-à-dire réaliser le rapport de confidentialité Safari sur iOS 14. Ce rapport couvre tout ce que fait iOS 14 pour vous en matière de cybersécurité, et le trouver n’est pas une tâche facile à moins qu’on ne vous le dise. Et c’est que le rapport est quelque peu caché puisque pour y accéder il faut ouvrir Safari et cliquer sur la section aA du champ de recherche. Vous verrez plusieurs options telles que l’augmentation de la taille de la police ou, à défaut, les informations qu’elle recueille à partir de la page que vous visitez.

À partir du rapport de confidentialité, vous verrez quels sont les trackers bloqués de cette page et des autres que vous avez déjà visités. Il vous indiquera également si vos mots de passe sont sécurisés ou non, ce qui vous aidera à éviter le vol d’identité. Par contre, vous ne voudrez peut-être pas que ce système soit activé, vous devrez emprunter la voie de Paramètres> Safari> Confidentialité et sécurité> Empêcher le cross-tracking.