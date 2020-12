Chaque fois que nous prenons une photo avec le mobile, il la stocke dans la mémoire interne. Nous pouvons le partager sur les réseaux sociaux, par email et autres, mais parfois nous pouvons avoir besoin un lien direct vers cette photo.

Par exemple, lorsque nous voulons télécharger la photo sur un forum qui ne permet pas une insertion facile, pour des raisons professionnelles ou pour toute autre raison. L’un des services les plus rapides pour ce faire est Imgur, mais son application est assez lente et quelque peu fastidieuse. Nous allons vous donner quelques alternatives afin que vous puissiez avoir votre lien photo en quelques secondes.

Quickimgur, des liens vers vos photos en quelques secondes

Quickimgur nous permet d’obtenir des liens imgur vers nos photographies, beaucoup plus rapide que l’application officielle elle-même. Il a une note de 4,5 étoiles et un bon nombre de téléchargements. Son fonctionnement est on ne peut plus simple, car il suffit d’ouvrir l’application et de télécharger la photo.

Une fois que nous l’avons téléchargé donnez-nous le lien photo Et, mieux encore, il sera sauvegardé afin que nous puissions récupérer le lien en quelques secondes quand nous le voulons. Il suffit de cliquer sur la photo pour que le lien soit automatiquement recopié.

Si nous ne voulons pas que l’image continue d’être téléchargée sur imgur, nous pouvons le supprimer de l’application, donc le lien et la photo seront supprimés. Si vous avez un blog, vous aimez parcourir les forums et autres pages de ce style, disposer d’un outil rapide pour obtenir des liens vers vos photos peut être très pratique.

Quickimgur

