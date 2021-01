Le Google App Store comprend des applications, des jeux, des films, des livres et bien d’autres choses. Beaucoup d’entre eux sont entièrement gratuits, tandis que pour accéder aux autres, nous devons aller à la caisse. Mais que faire si je veux obtenir un remboursement sur le Google Play Store?

Il peut arriver que nous achetions une application ou un jeu et cela ne nous convainc pas tout à fait. Si nous voulons obtenir un remboursement, nous avons deux méthodes pour le faire. Chacun dépendra de la date à laquelle vous avez acquis l’application ou le jeu.

Comment obtenir un remboursement sur le Play Store

Si cela fait quelques heures que vous avez acheté le jeu ou l’application sur le Play Store, alors obtenir un remboursement est trop facile et surtout un processus rapide. La première chose à faire est d’ouvrir le magasin et de rechercher l’application que nous avons achetée.

Lorsque nous recherchons l’application avant que deux heures se soient écoulées, nous verrons un bouton indiquant “Remboursement”. Nous allons simplement devoir insister sur la même chose.

Une fenêtre pop-up apparaît vous demandant si vous êtes sûr de vouloir rembourser l’achat. Lorsque nous cliquons sur “Oui”, l’application sera désinstallée de votre appareil et l’argent sera remboursé.

Nous précisons encore une fois que cette méthode est pour rembourser de l’argent à partir d’applications et de jeux que nous avons acquis en deux heures maximum. Si vous l’avez acheté il y a plus de temps, nous devons passer à la méthode suivante.

Comment demander un remboursement pour un jeu ou une application dans le Google Play Store

Obtenir un remboursement après les deux premières heures peut être un peu plus compliqué. Pour pouvoir l’obtenir, moins de 48 heures doivent s’être écoulées depuis l’achat de l’application ou du jeu.

Pour essayer d’obtenir ce remboursement dans le Google Play Store, nous devrons visiter la boutique à partir de notre navigateur et nous devrons accéder à la page de notre compte et sélectionner “Historique des commandes”.

Nous devrons trouver l’achat que nous avons effectué et nous sélectionnerons «Signaler un problème». Parfois, “Demander un remboursement” peut apparaître.

Une fenêtre pop-up apparaît avec un menu déroulant où nous devons choisir une option. Nous devrons évidemment choisir celui qui correspond le mieux à notre situation.

Ensuite, nous pouvons lire la politique de remboursement de Google. Nous devons garder à l’esprit que nous sommes en dehors de la période de remboursement de deux heures. Il faut donc remplir le formulaire puis cliquer sur «Envoyer».

Maintenant, nous devrons attendre la décision prise, ils nous enverront un email dans les prochaines 48 heures et nous saurons si nous pouvons ou non, obtenir notre remboursement.

Remboursement d’un film, d’une musique ou d’un livre

Nous devons garder à l’esprit que remboursements de films, de musique ou de livres dans le Google Play Store Ils sont un peu plus compliqués et la période de remboursement est différente dans chacun d’eux.

Films: il est possible de demander un remboursement dans les sept premiers jours suivant l’achat. Bien qu’il soit essentiel que vous n’ayez pas commencé à le regarder Musique: il n’est pas possible d’obtenir un remboursement pour un abonnement YouTube. La seule option qui nous reste est d’annuler ou de suspendre simplement l’abonnement en question Livres: un remboursement est possible dans les sept jours suivant l’achat. Dans le cas des packages de livres, il est possible d’obtenir un remboursement pour le package de livres en question, mais pas pour un livre individuel.

Dans le cas des films et des livres audio. S’il y a un problème avec le matériel, vous pouvez obtenir un remboursement à tout moment. En laissant cela de côté, comme vous le verrez à plusieurs reprises, obtenir un remboursement n’est pas si simple.

