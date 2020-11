Obtenir un réseau Wi-Fi sécurisé est très important, et heureusement ce n’est pas quelque chose de particulièrement compliqué, tant que nous savons clairement ce que nous devons et ne devons pas faire.

Je sais qu’à l’approche des vacances de Noël, vous serez nombreux à avoir déjà commencé les préparatifs pour que tout soit prêt à profiter avec vos proches. Malheureusement, la situation actuelle que le COVID-19 nous a laissée nous a obligés à adopter mesures de distanciation sociale qui finiront par être présents, dans une plus ou moins grande mesure, à ces dates très importantes.

Cette triste réalité rendra notre connexion Internet plus importante que jamais, et grâce à elle, nous pourrons être un peu plus proches de nos proches et profiter rencontres et rencontres virtuelles.

Si nous voulons éviter des problèmes à ces dates, il est important que nous nous assurions de créer un réseau Wi-Fi sécurisé, sinon nous pourrions finir par subir des conséquences très désagréables. Nous l’avons déjà commenté dans d’autres articles, les plus courants, si nous avons une connexion Wi-Fi non sécurisée, est-ce qu’un intrus se glisse dans, et si cela se produit, notre connexion ne fonctionnera pas correctement, car elle consommera tout ou partie de sa bande passante.

Je te parle de ma propre expérience, un intrus peut complètement ruiner une connexion InternetJ’ai eu le malheur de le souffrir “dans ma chair” il y a quelque temps, mais heureusement c’est un problème qui a une solution facile.

Vous pouvez ainsi créer un réseau Wi-Fi sécurisé et vous débarrasser des intrus

La première chose à faire est de saisir les paramètres de votre routeur, ce que vous pouvez faire en entrant “Http://192.168.0.1/” dans la barre d’adresse du navigateur. Une fois à l’intérieur, vous accédez aux paramètres qui vous permettent changer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et introduisez-en un nouveau en suivant les instructions suivantes:

Il doit comporter plus de huit caractères. Combinez des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux, ainsi que des majuscules et des minuscules. N’utilisez pas de mots liés à vous, à votre vie personnelle ou qui peuvent être facilement liés à vous (noms de personnes proches, couleurs ou aliments préférés, etc.). Essayez de créer une courte phrase de trois mots qui n’ont pas de sens (Avant rouge + batterie *, par exemple).

Changer le mot de passe rendra tous les intrus de notre réseau être déconnecté, et ils ne pourront entrer à nouveau que s’ils connaissent le nouveau mot de passe. Si nous avons suivi les instructions ci-dessus, nous aurons créé un réseau Wi-Fi sécurisé sans effort, car le nouveau mot de passe sera très difficile à deviner.

En plus de cela, je recommande, si vous avez eu des problèmes avec des intrus, que vous modifiez le nom du réseau Wi-Fi et que vous désactivez le SSID. Cela empêchera notre réseau Wi-Fi de s’afficher publiquement lors de la recherche des réseaux disponibles à proximité. Ainsi, les intrus devront non seulement connaître le nouveau mot de passe, mais ils devront également saisir manuellement le nouveau nom de réseau.

Si vous allez recevoir des visites et que vous craignez de devoir donner le nom et le mot de passe du réseau, ne vous inquiétez pas, jetez un œil à cet article et créer un réseau invité en quelques minutes.

Contenu proposé par AVM FRITZ!