Google Opinion Rewards n’est pas exactement une nouvelle application, mais cela ne fait jamais de mal de s’en souvenir comme l’un des meilleurs moyens de obtenez des applications payantes et des services premium de Google sans payer un centime. Cela ne vous dérange pas de remplir des sondages de temps en temps? Eh bien, Google vous paie pour cela.

L’actualité du jour est la fin de la sauvegarde gratuite de Google Photos, un service qui à partir de 2021, il perdra une bonne partie de son attrait. Après l’avoir offert dès le début sans frais tant que Google s’occupe de la compression lors du téléchargement, Photos devient payant pour ceux qui dépassent 15 Go gratuits. Maintenant: comment économiser de l’argent sur les services de paiement de l’entreprise? Il existe une application qui prend désormais une plus grande importance: Google Opinion Rewards.

Google vous paie un crédit pour avoir rempli des sondages

Google Opinion Rewards est un service d’enquête qui fonctionne sur Android depuis novembre 2013. Il n’est arrivé en Espagne qu’en novembre 2015. Et pendant cette période, il a aidé un grand nombre de personnes à des remises sur les applications, sur les abonnements au sein de ces applications et, pas des moindres, Opinion Rewards a également permis d’obtenir services premium google gratuits. C’est le cas de Google One, par exemple: le crédit Google Play obtenu avec Rewards est échangeable contre du stockage cloud.

Aux fins de sauvegarde illimitée de Google Photos, il n’y a pas d’autre choix que de passer par Google One si vous prévoyez de dépasser les 15 Go que l’entreprise propose à chaque compte. Avec 1,99 euros par mois, vous avez la possibilité d’obtenir 100 Go de stockage pour que vous puissiez télécharger ce que vous voulez, à la fois des fichiers sur Drive et des images et des vidéos sur Google Photos. Et ces 1,99 euros sont relativement faciles à obtenir avec Opinion Rewards, nous pouvons en témoigner.

Récompenses d’opinion Google

Pour obtenir de l’argent en échange de remplir des sondages, téléchargez simplement l’application et enregistrez-la avec votre compte Google, à la fois un compte privé et un service G Suite / Workspace. Vous devez garder à l’esprit que Google va vous poser des questions sur les sites où vous êtes allé, les produits que vous avez achetés, les vidéos que vous aimez et d’autres types d’informations personnelles, avec le perte de confidentialité qui signifie. Et vous n’aurez pas toujours des sondages disponibles car leur apparence dépend de nombreux facteurs.

Google One configuré pour consommer le solde généré par Opinion Rewards

Une fois que les sondages apparaissent et chaque fois que vous y répondez, Google chargera le crédit sur votre Google Play. Tout le monde ne vous donnera pas le même argent, cela dépend aussi de ce que vous répondez. Ensuite, vous aurez la possibilité d’utiliser le solde pour des applications, des abonnements à des applications ou des services Google. Tant qu’il y a suffisamment d’équilibre Vous aurez accès à l’échange de services (dans les applications, vous pouvez combiner le solde Google Play avec le paiement par carte ou PayPal).

Le crédit moyen par enquête répondue se situe généralement entre 0,10 et 0,40 euro. Selon la réponse, vous pouvez obtenir plus ou moins d’argent

Avec les enquêtes Google Opinion Rewards, il n’est pas difficile d’économiser le coût de Google One pour continuer à télécharger toutes vos photos sans la limite de 15 Go. Et si un mois ne suffit pas, vous aurez toujours la possibilité de le payer via un autre mode de paiement. Ou suspendez la sauvegarde: Google ne supprimera pas votre contenu téléversé, oui ça ne vous laissera pas grimper davantage.

Comment gagner plus d’argent dans Google Opinion Rewards

Avoir l’historique des lieux et se déplacer dans la ville attire un plus grand nombre d’enquêtes

La mécanique des enquêtes n’a pas plus de mystère que de les remplir dès qu’une nouvelle apparaît dans les notifications. Notez que ces sondages expirent, vous devez les remplir rapidement. Le solde expire également.

Comme nous l’avons déjà dit, le fait que plus ou moins d’enquêtes apparaissent dépend de nombreux facteurs. Vous devez avoir rempli votre profil au maximum, vous devez vous déplacer dans votre ville, surfer sur Internet, regarder YouTube… Avec une activité logique et normale, vous pouvez obtenir juste assez pour l’abonnement de base de Google One chaque mois.

Que souhaitez-vous pour maximiser les performances de Google Opinion Rewards? Voyons quelles recommandations vous devez prendre en compte.

Assurez-vous que l’historique des positions de votre téléphone est actif. Google prend votre position pour voir si une enquête correspond aux entreprises à proximité: plus vous vous déplacez dans les zones commerciales, plus vous aurez d’enquêtes. Installez Google Opinion Rewards sur le nombre maximum de mobiles. De cette façon, vous avez plus d’options pour vous rapprocher d’une enquête disponible. Assurez-vous d’utiliser YouTube avec le même compte que celui avec lequel vous vous êtes inscrit à Opinion Rewards. Pareil pour quand vous googlez. Remplissez le maximum d’informations dans votre compte Google.

Remplir des sondages pour Google vous fait perdre votre vie privée, nous devons le souligner. De plus, Opinion Rewards n’offre pas beaucoup d’argent en retour, vous ne valez donc peut-être pas la perte de votre vie privée. Malgré tout, c’est une bonne aide si vous ne souhaitez pas utiliser de moyen de paiement avec Google: le solde est un mode de transaction valide pour un grand nombre de services liés au Play Store.