Peu importe le prix de la queue de sirène à Royale High. Avec ces astuces, vous pouvez l’obtenir en un temps record.

Roblox est l’un des jeux en ligne les plus populaires et chers des dernières années. Merci à son plus de 150 millions de joueurs actifs, est l’une des plus réussies de l’histoire de l’industrie.

L’un de ses points les plus intéressants est la quantité de différentes cartes, grâce au fait que chaque joueur peut devenir développeur et créer ses propres univers, sous son propre style, sa dynamique et ses défis.

Dans ce cas, l’un des plus importants et préférés de la communauté est Royale High, l’un des univers les plus importants, plein de fantasmes et d’innombrables diamants.

Le point fort de cette carte est que vous pouvez y vivre toute une “vie” (en parlant du jeu, évidemment) et pouvoir avoir votre maison, étudier, rencontrer des gens et bien d’autres choses, le tout sur un thème de fées, de brillants et de magie .

Cependant, tout ce qui brille n’est pas d’or (jeu de mots), car dans Royale High Vous aurez besoin de diamants pour pouvoir acheter n’importe quel accessoire, comme le plus convoité queue de sirène ou ensemble de sirène, l’un des plus remarquables au monde.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous voulons vous dire comment obtenir des diamants à Royale High de manière simple, légale et surtout sûre afin que vous puissiez acheter queue de sirène ou tout autre article de votre préférence.

Comment avoir des diamants gratuits pour acheter la queue de sirène à Royale High

Si tu veux obtenir des diamants à Royale High pour la queue de sirèneIl vous suffit de passer en revue chacun d’entre eux pour être créancier et remplir votre portefeuille. Chaque pièce aura un valeur différente selon sa couleur, donc si vous voulez savoir comment les obtenir, vous ne pouvez pas manquer cette incroyable opportunité, continuez à lire ces astuces.

Connectez-vous à votre ordinateur

Voulez-vous gagner 100 diamants? C’est très facile! Dans Royale HighVous devez absolument avoir un ordinateur chez vous. Ainsi, chaque fois que vous entrez dans le jeu, vous devez vous connecter à votre ordinateur et vous recevrez la récompense. Bien sûr, rappelez-vous que vous ne pouvez les collectionner toutes les 16 heures.

L’heure de dormir

C’est comme ca. L’un des moyens les plus simples de gagner des pièces à Royale High, c’est dormir. Votre personnage a besoin de reprendre des forces pour continuer à expérimenter et à vivre des aventures, en plus de vous aider à progresser plus rapidement.

Comme si cela ne suffisait pas, chaque fois que vous faites une sieste, vous recevrez instantanément 300 diamants. Pas mal, non? Mieux encore, vous pouvez utiliser ces diamants pour obtenez la queue de sirène dont vous avez rêvé pour votre personnage.

Tentez votre chance à la roulette

Devant le Saphir local, dans la ville de Royale High, vous trouverez une grande roulette que vous pouvez tournez pour obtenir des récompenses incroyables. Pour ce faire, vous devez cliquer et attendre les prix. Ceux-ci peuvent aller d’articles sympas à des milliers de pièces. Voulez-vous le Ensemble haut Mermaid Royale? Qu’attendez-vous pour le tourner?

Aller en cours au lycée La Royale

La Lycée Royale Récompense les joueurs chaque fois qu’ils assistent aux cours avec de fabuleux diamants. De cette façon, votre personnage cela améliorera vos notes et vous gagnerez ainsi plus de pièces. Qui a dit qu’aller en classe n’avait pas de récompenses?

Utilisez la police à votre avantage

Si vous allez à la fontaine juste en face du bâtiment avec l’étoile géante, vous aurez une chance d’obtenir beaucoup de diamants. Que dois-tu faire? Très facile.

Lorsque vous êtes devant la source, cliquez dessus et un petit questionnaire, vous devrez le résoudre (nous vous recommandons de répondre à toutes les questions avec la première option) et vous obtiendrez ainsi de nombreuses pièces totalement gratuites. Mieux encore, vous pouvez faire cette étape toutes les 45 minutes, vous pouvez donc en tirer beaucoup.

Aller à Sunset Island

Inscrivez-vous à un concours de beauté sur Sunset Island pour gagner des diamants. Comment faites-vous? La première chose à faire lorsque vous arrivez dans cet endroit paradisiaque, monter les escaliers pour arriver à l’heure et essayer d’être vu au moins en deuxième position pour obtenir de nombreux votes.

Rappelle-toi que chaque vote que vous obtenez équivaut à 30 piècesPlus vous obtenez de votes, plus vous pouvez gagner de diamants et vous pourrez acheter des objets incroyables comme l’exclusif queue de sirène par Royale High.

Maintenant, nous vous invitons à essayer ces astuces simples mais efficaces pour obtenir des diamants à l’intérieur Roblox dans le monde de Royale High et vous pouvez acheter tous les articles que vous voulez, à partir du queue de sirène belles robes et ailes de fée. Si ces astuces dans le jeu ne fonctionnent pas pour vous, nous vous recommandons de regarder comment obtenir gratuitement robux sur Roblox.