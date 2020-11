Slam dunk

Lorsque nous parlons de manga ou d’anime, nous prenons généralement la série la plus réussie comme référence; Dragon Ball, One Piece, Death Note. Sans cela, l’anime ne serait peut-être pas aussi positionné qu’aujourd’hui. Il serait difficile d’imaginer un monde sans One Piece, non? Eh bien, c’était sur le point d’être comme ça. Cela fait plus de 20 ans qu’Eiichiro Oda a créé les chapeaux de paille, cependant, dans une interview avec Takehiko Inoue, le créateur de One Piece a révélé qu’il était sur le point de travailler pour lui avec Slam Dunk plutôt que de suivre son propre chemin.

Oda: J’ai demandé à l’éditeur de me laisser travailler dans son studio. Il a simplement répondu: “Il n’y a pas de postes vacants”. Et cela m’a vraiment découragé.

«S’ils m’avaient accepté dans leur étude, cela aurait probablement complètement changé mon destin», avoue Eiichiro Oda, «à bien des égards, ce fut un tournant pour ma carrière».

Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé à la carrière d’Eiichiro Oda s’il avait été surpris pour travailler chez Slam Dunk? Peut-être que One Piece n’avait pas été conçue, une série qui a une longue histoire et une longue réputation, l’une des plus plébiscitées par le public.

