On ne peut nier que Steam nous tente constamment avec ses prix intéressants et sans parler de ses offres intéressantes pour acquérir différents titres. Il est normal que nous nous retrouvions avec des dizaines de ces derniers et les organiser est quelque chose d’assez facile. C’est pourquoi nous voulons vous apprendre organiser mes jeux Steam par catégories.

Avoir des dizaines de jeux dans la bibliothèque Steam est assez courant. Le problème est qu’il peut devenir assez difficile de trouver ce jeu auquel nous voulons tant jouer. Pour résoudre ce problème, nous allons créer différentes catégories pour que tout soit plus organisé.

Beaucoup de gens ne savent pas que c’est possible créer des catégories, elles sont appelées « Les collections«Sur Steam et le faire est un processus trop simple. Pour cela nous devons avoir le client Steam installé sur notre ordinateur et suivre le guide que nous vous laisserons ci-dessous.

Organiser les jeux Steam par catégorie

Pour organiser les jeux Steam par catégories, nous allons utiliser les collections. C’est quelque chose d’assez rapide et facile à faire, nous le verrons en détail ci-dessous.

La première chose à faire est de démarrer Steam, puis d’aller à « bibliothèque« .Une fois ici, nous devrons sélectionner »Jeux« . L’idée ici est de sélectionner les jeux pour ajouter une nouvelle collection, que nous allons utiliser comme catégorie. Pour cela, vous devez faire un clic droit sur le jeu, vous verrez qu’un menu déroulant s’ouvre. Ensuite, nous devons sélectionner »Ajouter « Et un autre petit menu s’ouvre où nous allons choisir la seule option disponible qui dit » Nouvelle collection « . Vous devrez donner un nom à cette collection. Après cela, nous devrons continuer « Créer une collection » et après « Accepter”Pour finaliser le processus.

Vous devez garder à l’esprit que, dans une seule collection ou catégorie, vous pouvez ajouter tous les jeux que vous souhaitez. Vous n’avez pas besoin de créer des dizaines de catégories pour ajouter des jeux.

Où les catégories ou collections apparaissent

Les catégories ou collections apparaissent dans la même liste de jeux. Par conséquent, vous ne devriez avoir aucun problème pour les localiser. Si vous souhaitez supprimer une collection particulière, supprimez simplement tous les jeux de cette catégorie. De cette façon, la collection disparaîtra automatiquement.

