Pendant des années, nous sommes nombreux à utiliser des fichiers de compression sur des ordinateurs. RAR et ZIP sont peu à peu devenus une partie du langage informatique avec la massivité des ordinateurs. Maintenant, les téléphones portables sont arrivés et, dans les environnements iOS et Android, ce type de contenu semblait disparaître. Jusqu’à ce que, bien sûr, nous rencontrions certains d’entre eux. Et les questions se posent alors: est-ce possible ouvrir un ZIP sur Android ou iOS? Dans les lignes suivantes, nous essaierons de nous arrêter à la réponse à la première d’entre elles.

Le fait est que nous avons déjà expliqué comment décompresser un fichier ZIP avec l’application Fichiers sur votre iPhone ou iPad. Pour cette même raison, l’idée est désormais de se concentrer sur les smartphones et tablettes avec OS mobile Android. De nombreux utilisateurs ont tendance à croire qu’il n’y a aucun moyen de décompresser ce type d’éléments sur leurs smartphones. Heureusement que vous vous trompez: si vous téléchargez un fichier compressé sur votre Android, il n’est pas trop difficile d’extraire son contenu. Comme d’habitude, il suffit de savoir quelles sont les étapes à suivre.

Ouvrez un ZIP sur Android, parfaitement possible

Maintenant, quelle est l’explication de tout cela? Très simple: la plupart des téléphones Android sont livrés avec une application File Manager, qui peut varier légèrement selon le fabricant de l’équipement, bien qu’ils conservent généralement les mêmes fonctions. Si votre mobile n’en possède pas, que vous ne le trouvez pas ou que vous l’avez supprimé, gardez à l’esprit que vous pouvez toujours télécharger une application similaire à partir du Google Play Store.

Bien sûr, la question se pose sur les goûts de chacun. Cependant, nous vous recommandons de parier sur des applications telles que Google Documents, que vous pouvez télécharger à partir de ce lien. En fait, ce n’est pas seulement une bonne application pour décompresser des fichiers ZIP, mais c’est aussi l’un des meilleurs gestionnaires de fichiers disponibles sur Android. Avec lui, vous pouvez libérer de l’espace sur votre appareil.

Ouvrez un ZIP étape par étape

Une fois que vous avez téléchargé Google Documents, exécutez cette application Recherchez le fichier ZIP à l’emplacement où il se trouve, par exemple « Téléchargements » Sélectionnez le fichier et accédez à la boîte de dialogue Extraire, en cliquant sur Extraire pour l’ouvrir. Ensuite, vous remarquerez qu’une barre apparaît. de progression, après quoi il est indiqué qu’il a été décompressé Cliquez sur «Terminé» pour terminer Si vous voulez vous débarrasser du ZIP, vous pouvez cliquer sur «Supprimer le fichier ZIP»

Pour le reste, son contenu sera disponible, en dehors du dossier compressé, afin que vous puissiez y accéder quand vous le souhaitez. Comme il est clair, il s’agit d’un tutoriel assez simple.

